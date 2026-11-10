[오피셜] 맨유 떠나 축구 인생 폈다…'욕받이 신세' 면하고 부활 알린 린델뢰프, 애스턴 빌라와 전격 재계약

[골닷컴] 배웅기 기자 = 애스턴 빌라가 빅토르 린델뢰프(32)와 동행을 이어간다.

빌라는 10일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "린델뢰프와 계약에 포함된 1년 연장 옵션을 발동함에 따라 그가 오는 2028년까지 잔류하게 됐음을 발표한다"고 전했다.

이어 "린델뢰프는 지난해 여름 빌라에 입단한 후 통산 50경기 출전을 앞두고 있다"며 "그는 지난 시즌 SC 프라이부르크와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 결승전(3-0 승리)에서 맹활약하며 팀의 우승에 결정적인 역할을 했다"고 설명했다.

1994년생인 린델뢰프는 스웨덴 출신으로 프리미어리그(PL) 무대에서 잔뼈가 굵은 센터백이다. 2010년 베스테로스 SK에서 프로 데뷔한 그는 SL 벤피카를 거쳐 2017년 여름 맨체스터 유나이티드에 둥지를 틀었고, 지난해 여름 빌라로 이적하기 전까지 통산 284경기 4골 7도움을 기록했다.

탄탄한 체격, 안정적인 빌드업, 다재다능함을 높이 평가받았지만 PL은 린델뢰프에게 결코 호락호락하지 않았다. 그는 맨유의 '암흑기'와 맞물려 욕받이 신세를 면치 못했고, 8년간 활약했음에도 두 차례 메이저 대회 우승(2022/23 잉글리시 풋볼 리그 컵·2023/24 잉글랜드축구협회컵)을 차지하는 데 그쳤다.

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지난해 맨유와 재계약을 체결하지 않으면서 우나이 에메리 감독이 이끄는 빌라에 합류하게 됐고, 지난 시즌 28경기(1도움)에 나서며 팀의 PL 4위 안착과 UEL 우승에 큰 힘을 보탰다.

린델뢰프는 "빌라에 입단한 이래 정말 행복하게 지내 왔다. 계약을 1년 더 연장하게 돼 기분이 매우 좋다. 앞서 말했듯 이곳에서 더할 나위 없이 행복하다"고 소감을 밝혔다.

그러면서 "언제나 가장 높은 수준에서 뛰고 싶고, 매 경기 승리하며 모든 대회에서 경쟁하고 싶다. 다만 시즌은 길기 때문에 한 경기 한 경기 집중하고 노력해야 한다. 최대한 많은 경기에서 승리하고 모든 대회에서 높은 곳까지 올라가며 PL에서도 상위권을 확보하는 것이 목표다. 부디 우리가 해낼 수 있길 바란다"고 덧붙였다.