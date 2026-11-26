[골닷컴] 배웅기 기자 = 플로리안 비르츠(23·리버풀)가 프리미어리그(PL) 이주의 선수로 선정됐다.

PL은 25일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "비르츠가 11라운드 이주의 선수로 선정됐다"며 "이로써 리버풀은 알리송 베케르(10라운드)에 이어 2회 연속 이주의 선수를 배출하게 됐다. 올 시즌 전체로는 로날드 아라우호(8라운드)까지 포함해 세 번째 수상"이라고 발표했다.

비르츠는 팬 투표에서 30%의 득표율을 기록해 2위 루카 윌리엄스 바넷(토트넘 홋스퍼·26%)을 4% 차로 제치고 수상의 영예를 안았다. 앞서 윌리엄스 바넷은 22일 입스위치 타운전(2-0 승리)에서 선발 데뷔전을 치르며 1골 1도움을 올렸지만 비르츠의 벽을 넘지는 못했다. 이 밖에도 리오 은구모하(리버풀), 노아 오카포(리즈 유나이티드), 콘스탄티노스 촐라키스, 올리버 맥버니(이상 헐 시티), 킨 루이스 포터(브렌트퍼드), 다비드 아펜그루버(풀럼)가 후보에 이름을 올렸다.

비르츠는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 맨체스터 유나이티드와 2026/27 PL 11라운드 홈 경기에서 1골 1도움을 뽑아내며 리버풀의 4-0 대승을 이끌었다. 특히 기회 창출 10회를 기록하는 기염을 토하는가 하면 전반 13분 득점 장면에서는 은구모하의 크로스를 순발력 넘치는 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다. 후반 37분에는 날카로운 패스로 빅토르 무뇨스의 쐐기골을 도왔다.

2003년생인 비르츠는 지난해 여름 바이어 04 레버쿠젠을 떠나 리버풀에 둥지를 틀었다. PL 무대 적응기는 순탄치 않았지만, 점점 녹아들며 리버풀 공격의 핵심으로 자리매김했다. 독일 국가대표팀과 클럽 팀을 오가는 빡빡한 일정 속에서도 흔들림 없는 골 결정력과 창의적인 패스 능력을 과시하고 있다는 평가다.

리버풀은 이번 시즌 아라우호와 알리송에 이어 비르츠까지 이주의 선수로 선정되면서 공수 전반에 걸친 탄탄한 전력을 증명했다. 비르츠는 26일 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 치러진 클뤼프 브뤼허 KV와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서도 환상적인 중거리 슈팅으로 1골을 터뜨리며 리버풀의 3-0 완승을 견인했다.