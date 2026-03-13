[오피셜] 맨유서 끝내 증명했다…'1300억의 사나이' 셰슈코, 요케레스·홀란·파머 제치고 PFA 이달의 선수 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 베냐민 셰슈코(22·맨체스터 유나이티드)가 마이클 캐릭 임시 감독의 믿음에 부응했다.

셰슈코는 10일(이하 한국시간) 잉글랜드프로축구선수협회(PFA)가 선정한 2월 이달의 선수에 이름을 올렸다. 셰슈코는 니코 오라일리(20), 엘링 홀란(25·이상 맨체스터 시티), 빅토르 요케레스(27·아스널), 콜 파머(23·첼시), 하양(19·본머스) 등을 제치고 수상의 영예를 안았다.

RB 라이프치히 시절 통산 87경기 39골 8도움을 폭발하며 차세대 공격수로 주목받은 셰슈코는 지난해 여름 7,650만 유로(약 1,311억 원)의 이적료에 맨유 유니폼을 입었다. 그러나 적응기는 순탄치 않았고, 지난해 12월까지 3골 1도움을 올리는 데 그쳤다.

1월 후벵 아모링 전 감독의 경질이 일종의 터닝 포인트로 작용했다. 셰슈코는 캐릭이 임시 사령탑으로 선임되고 주로 흐름을 바꾸는 조커로 기용됐고, 지난달 4경기에서 모두 교체로 출전해 3골을 뽑아내는 활약으로 맨유의 반등을 이끌었다. 1월부터 3월까지 9경기에 나서 무려 6골을 작성했다.

맨유가 PFA 이달의 선수를 배출한 건 지난해 10월 브라이언 음뵈모 이후 5개월 만이다. 올 시즌에는 잭 그릴리쉬(8월·에버턴), 홀란(9월), 음뵈모, 이고르 치아구(11월·1월·브렌트퍼드), 도미닉 칼버트르윈(12월·리즈 유나이티드)이 차례로 수상했다.

셰슈코는 프리미어리그(PL) 2월 이달의 선수 후보에도 선정됐다. 셰슈코와 더불어 오라일리, 앙투안 세메뇨(이상 맨시티), 버질 반 다이크(리버풀), 요케레스, 당고 와타라(본머스)가 포함됐다. 수상자는 오는 14일 발표될 예정이다.