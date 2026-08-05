[오피셜] 리버풀 떠난 '파라오' 살라, 튀르키예서 오현규와 맞붙는다…트라브존스포르 이적 임박→"금일 입국 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 모하메드 살라(34)와 오현규(25·베식타시 JK)의 맞대결이 성사될 전망이다.

트라브존스포르는 5일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 살라와 영입 협상에 돌입했다고 발표했다. 트라브존스포르는 "살라는 같은 날 튀르키예 이스탄불에 입국해 트라브존으로 이동할 예정"이라며 "자세한 환영 행사 일정과 기타 세부 사항은 차후 구단 사회관계망서비스(SNS)에 공개된다"고 전했다.

대부분의 튀르키예 구단이 선수 영입 발표에 앞서 협상 개시 사실을 먼저 알리는 점을 고려하면, 살라의 트라브존스포르 이적은 확정 단계에 접어든 것으로 보인다.

지난 시즌을 끝으로 리버풀을 떠난 살라의 행선지가 마침내 결정됐다. 애초 살라는 베식타시 이적이 유력했지만, 개인 조건에서 의견 차를 좁히지 못하면서 협상이 결렬됐다. 외네르 외젠 베식타시 단장 역시 최근 기자회견에서 "살라와 접촉한 뒤 지금까지 세 차례 만났지만, 재정적인 측면에서 합의점을 찾지 못했다"고 말했다.

그 사이 트라브존스포르가 살라 영입에 나서며 상황이 급변했다. 복수의 현지 매체에 따르면 트라브존스포르는 연봉 1천 700만 유로(약 279억 원)에 2년 계약을 제안했고, 살라가 이를 받아들이면서 협상이 급물살을 탔다.

2017년 여름 리버풀에 합류한 살라는 통산 435경기 255골 122도움을 기록하며 프리미어리그(PL) 역대 최고의 선수 중 한 명으로 자리매김했고, 아홉 차례 우승 트로피를 들어 올리며 구단의 황금기를 이끌었다. 그러나 지난 시즌 들어 기량이 다소 저하된 모습을 보였고, 계약이 1년 남은 시점에 리버풀과 작별을 결정했다.

당시 살라는 SNS를 통해 "아쉽게도 그날이 왔다. 이것이 내 작별 인사의 첫 번째 부분"이라며 "이 구단, 이 도시, 이 사람들이 내 삶의 일부가 될 줄은 상상하지 못했다. 리버풀은 단순한 축구단이 아니다. 열정이고 역사이며 구단의 일원이 아닌 이에게는 설명할 수 없는 정신"이라고 밝혔다.

그러면서 "우리는 가장 중요한 우승 트로피들을 들어 올렸고, 인생에서 가장 힘든 시기를 함께 헤쳐 나왔다. 리버풀에서 보낸 시간 동안 이 모든 과정을 함께해 준 과거와 현재의 동료들, 매주 특별한 순간을 만들어 준 모든 팬에게 감사하다. 리버풀은 나와 내 가족에게 집과 같은 곳이 될 것이다. 여러분 덕에 나는 결코 혼자 걷지 않을 것"이라고 덧붙였다.