[오피셜] 동화는 계속된다…'월드컵 스타' 보지냐, 발롱도르 올해의 골키퍼 후보 선정→시몬·쿠르투아와 어깨 나란히

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 활약으로 일약 스타덤에 오른 보지냐(40·콜로-콜로)가 세계 최고의 골키퍼 중 한 명으로 우뚝 섰다.

프랑스 매체 '프랑스 풋볼'은 9일(한국시간) 2026 발롱도르 후보 30인과 함께 올해의 골키퍼 후보 10인을 발표했다. 프랑스 풋볼이 주관하는 올해의 골키퍼는 한 시즌 간 세계 최고의 활약을 펼친 수문장에게 주어지는 상이다. 지난해에는 파리 생제르맹(PSG)의 4관왕을 견인한 잔루이지 돈나룸마(맨체스터 시티)가 수상했다.

올해 시상식은 현지시간으로 내달 26일 영국 런던에서 열린다. 수상자는 발롱도르와 동일하게 전 세계 100명의 축구 기자단 투표로 결정된다.

후보에는 야신 부누(35·알 힐랄), 티보 쿠르투아(34·레알 마드리드), 주안 가르시아(25·바르셀로나), 그레고어 코벨(28·보루시아 도르트문트), 에밀리아노 마르티네스(첼시), 에두아르 멘디(이상 34·알 아흘리), 다비드 라야(30·아스널), 마트베이 사포노프(27·파리 생제르맹), 우나이 시몬(29·아틀레틱 클루브), 보지냐가 포함됐다.

눈길을 끄는 이름은 역시 보지냐다. 보지냐는 불혹의 나이에 2026 월드컵에 출전해 여러 차례 환상적인 선방을 선보이며 카보베르데 국가대표팀의 32강 진출을 이끌었다. 특히 우승 팀 스페인과 조별리그 H조 1차전에서 상대 맹공을 모조리 막아내는 활약으로 화제가 됐다. 대회 후 FIFA 드림 11에도 선정됐다.

지난 시즌 GD 샤베스에서도 19경기(23실점)에 출전해 여섯 차례 무실점을 기록하는 등 꾸준한 모습을 보였다. 이 같은 활약을 바탕으로 후보에 이름을 올린 보지냐는 카보베르데 선수로는 최초로 발롱도르 시상식에 참석하게 됐다.

확률은 높지 않지만, 2026 월드컵 활약으로 전 세계에 반향을 일으킨 만큼 수상 여부에도 관심이 모인다. 글로벌 매체 'ESPN'은 9일 "2026 월드컵에서 영웅적인 활약을 한 보지냐가 2026 발롱도르 올해의 골키퍼 후보에 선정됐다"며 "그는 대회 최고의 인기 선수 중 한 명으로 떠올랐고, 현 시점 인스타그램 팔로워는 2천 900만 명을 넘어섰다"고 조명했다.