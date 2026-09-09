[오피셜] 대학 신인서 부천의 '믿을 맨' 거듭났다…성예건, 8월 K리그 이달의 영플레이어 상 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 성예건(20)이 부천FC1995의 '믿을 맨'으로 거듭났다.

한국프로축구연맹은 9일 "성예건이 2026시즌 8월 K리그 이달의 영플레이어 상 수상자로 선정됐다"고 밝혔다.

이달의 영플레이어 상은 매월 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 '영플레이어'에게 주어진다.

후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 ▲대한민국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식 경기 첫 출전을 기록한 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)다. 위 세 가지 조건을 충족하고 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상을 소화한 선수가 후보로 선정된다. 이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원 간 논의 및 투표 끝에 수상자가 결정된다.

8월 영플레이어 상은 하나은행 K리그1 21라운드부터 26라운드까지 총 6경기가 평가 대상이 됐다. 후보에는 성예건을 비롯해 손정범(FC서울), 서재민(인천유나이티드), 문민서(광주FC) 등 8명이 이름을 올렸다.

성예건은 올여름 부천 유니폼을 입으며 프로 무대에 입성했고, 곧바로 주전을 꿰차며 존재감을 드러냈다. 특히 지난달 한 달 간 전 경기에 나서 2골을 터뜨리며 맹활약했고, 부천은 성예건이 득점한 2경기에서 모두 승리했다. 성예건은 21라운드 강원FC전에서 부천의 두 번째 득점을 뽑아내며 3-0 대승에 힘을 보탰고, 23라운드 전북현대전에서는 선제골을 기록하며 3-2 승리에 이바지했다.

7월 K리그에서 첫선을 보인 성예건은 지난달 두 차례 라운드 베스트11에 이름을 올렸고, 이러한 활약을 인정받아 프로 데뷔 두 달 만에 이달의 영플레이어로 선정되는 기쁨을 누리게 됐다. 성예건에게는 트로피와 상금이 전달될 예정이다.