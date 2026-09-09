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성예건한국프로축구연맹
배웅기

[오피셜] 대학 신인서 부천의 '믿을 맨' 거듭났다…성예건, 8월 K리그 이달의 영플레이어 상 수상

K리그1
부천FC 1995
Y. Sung

[골닷컴] 배웅기 기자 = 성예건(20)이 부천FC1995의 '믿을 맨'으로 거듭났다.

한국프로축구연맹은 9일 "성예건이 2026시즌 8월 K리그 이달의 영플레이어 상 수상자로 선정됐다"고 밝혔다.

이달의 영플레이어 상은 매월 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 '영플레이어'에게 주어진다.

후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 ▲대한민국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식 경기 첫 출전을 기록한 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)다. 위 세 가지 조건을 충족하고 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상을 소화한 선수가 후보로 선정된다. 이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원 간 논의 및 투표 끝에 수상자가 결정된다.

8월 영플레이어 상은 하나은행 K리그1 21라운드부터 26라운드까지 총 6경기가 평가 대상이 됐다. 후보에는 성예건을 비롯해 손정범(FC서울), 서재민(인천유나이티드), 문민서(광주FC) 등 8명이 이름을 올렸다.

K리그1
부천FC 1995 crest
부천FC 1995
BUC
제주SK FC crest
제주SK FC
JEJ

성예건은 올여름 부천 유니폼을 입으며 프로 무대에 입성했고, 곧바로 주전을 꿰차며 존재감을 드러냈다. 특히 지난달 한 달 간 전 경기에 나서 2골을 터뜨리며 맹활약했고, 부천은 성예건이 득점한 2경기에서 모두 승리했다. 성예건은 21라운드 강원FC전에서 부천의 두 번째 득점을 뽑아내며 3-0 대승에 힘을 보탰고, 23라운드 전북현대전에서는 선제골을 기록하며 3-2 승리에 이바지했다.

7월 K리그에서 첫선을 보인 성예건은 지난달 두 차례 라운드 베스트11에 이름을 올렸고, 이러한 활약을 인정받아 프로 데뷔 두 달 만에 이달의 영플레이어로 선정되는 기쁨을 누리게 됐다. 성예건에게는 트로피와 상금이 전달될 예정이다.

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