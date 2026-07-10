프로축구 K리그1 부천FC가 대학 무대에서 활약한 신인 미드필더 성예건을 영입했다.

성예건은 경희고와 한남대를 거치며 탄탄한 기본기를 입증한 자원으로, 미드필더 포지션에서 활약하며 안정적인 빌드업 능력과 수비력을 동시에 겸비했다는 평가를 받는다. 실제 학창 시절 우승을 여러 차례 이끄는 주역으로 활약했다.

경희고 시절인 2022년 제30회 백록기 전국고등학교축구대회 결승전에서 결승골을 기록하며 우승을 견인했고, 2023년 전국 고등 축구리그(전반기)에서는 8경기 6골을 터뜨리는 날카로운 공격력으로 준우승을 견인했다.

한남대 진학 후엔 2025년 제20회 1·2학년대학축구연맹전 전 경기에 출전해 우승을 이끌며 ‘대학 축구 역사상 첫 4연패’ 기록을 세운 바 있다. 또 2025 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 우승 달성, 2026 KUSF 대학축구 U리그1 8권역에서 6전 6승 독주 체제를 이끌었다.

성예건은 이 같은 활약상 속에 연령별 국가대표 및 대학 선발로도 발탁됐다. 당장 지난 3월 일본 나고야에서 펼쳐진 2026 덴소컵 한·일 대학축구정기전 당시 선발돼, 헤더골을 성공시키며 우수선수상을 수상했다. 또 올림픽 국가대표 소집 명단에 이름을 올리기도 했다.

이영민 감독은 성예건에 대해 “좋은 피지컬과 왕성한 활동량을 갖춘 선수”라고 평가하며 “중원에서의 빌드업 능력과 수비력을 두루 겸비하고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 크며 후반기 팀 전력 구축에 많은 도움이 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.

어릴 적부터 꿈꿔오던 프로 무대에 입성하면서 새로운 도전에 나서게 된 성예건은 “프로 첫걸음을 부천FC와 함께하게 되어 매우 영광스럽다”며 “감독님과 선배들의 가르침을 잘 이어받아 팀에 꼭 필요한 선수가 되도록 최선을 다하겠다”는 각오를 밝혔다.