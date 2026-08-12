[오피셜] 내달 5일 폴란드서 개막하는 월드컵 참가하는 韓 여자 U-20 축구대표팀 최종명단 21인 발표

한국 여자축구를 이끌어갈 미래들이 내달 폴란드에서 개최하는 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 여자 월드컵에 참가하는 가운데 최종명단(21명)을 11일 발표했다.

박윤정 감독이 이끄는 한국은 지난 4월 태국에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵에서 4강에 진출하며 상위 4개국까지 주어지는 월드컵 진출권을 획득했다. 이에 따라 내달 5일 폴란드에서 개최하는 FIFA U-20 여자 월드컵에 참가한다.

최종명단에는 최근 많은 주목을 받고 있는 남승은(버니즈 군마 화이트스타FC)을 비롯해 대학 선수 16명, 고등학생 선수 4명으로 구성되어 있다. 남승은과 정다희(대덕대), 조혜영(고려대) 등은 2년 전 콜롬비아에서 개최한 FIFA U-20 여자 월드컵에도 출전한 바 있다.

한국을 포함해 24개국이 참가하는 FIFA U-20 여자 월드컵은 내달 5일부터 27일까지 폴란드에서 개최한다. 4개국씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위를 기록한 12개국과 조 3위 중 상위 성적 4개국이 16강 토너먼트에 올라 우승을 가리는 방식으로 진행된다.

프랑스, 에콰도르, 가나와 C조에 묶인 한국은 오는 12일 천안 코리아풋볼파크로 소집돼 24일까지 훈련을 진행한 뒤 25일 인천국제공항을 통해 폴란드로 출국한다. 한국은 9월 6일 조별리그 1차전에서 프랑스와 맞붙은 후 9일 가나와 2차전, 13일 에콰도르와 3차전을 치른다.

박윤정 감독은 “월드컵은 쉽게 경험할 수 없는 무대인 만큼 매 경기 최선을 다하여 좋은 경기를 하는 것, 최대한 많은 경기를 하는 것을 목표로 삼겠다”며 “무엇보다 선수들이 이번 월드컵을 통해 더 크게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

◆ FIFA U-20 여자 월드컵 최종 명단(총 21명)

▲ 골키퍼(GK) = 김규린(울산과학대), 김채빈(광양여고), 정다희(대덕대)

▲ 수비수(DF) = 남승은(버니즈 군마 화이트스타FC), 맹희진(강원 도립대), 박지유, 천시우(이상 울산 과학대), 윤아영(충남 단국대), 정다빈(경북 위덕대)

▲ 미드필더(MF) = 김이영, 범예주(이상 울산 과학대), 신지윤(울산 현대고), 진혜린, 한민서(이상 세종 고려대), 최주홍(경북 대경대),

▲ 공격수(FW) = 김민서(울산 현대고), 박주하(경북 대경대), 백서영(경남 로봇고), 이하은(울산 과학대), 이하은(경북 위덕대), 조혜영(세종 고려대)