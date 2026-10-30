[오피셜] 내달 ‘북중미 대표 강호’ 멕시코와 맞대결 성사!…LA 올림픽 준비하는 韓축구 두 차례 평가전 예정

2028 LA 올림픽을 준비하는 한국축구가 멕시코를 국내로 초청해 두 차례 친선경기를 치른다.



30일 대한축구협회(KFA)에 따르면 김은중 감독이 이끄는 한국은 내달 14일 오후 4시 천안 코리아풋볼파크에서 멕시코와 1차전(비공개)을 치른 뒤, 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 2차전을 갖는다.



이에 앞서 선수단은 내달 9일 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 시작한다. 이번 소집은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11월 A매치 기간을 활용해 진행되며, 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 6월 첫 국내 소집, 8월 대학생 선수 소집과 10월 호주 원정에 이은 네 번째 소집이다.



한국은 지난 10월 호주 원정 2연전에서 1승1무를 기록했다. 17일 경기는 김은중 감독 부임 후 국내 팬들 앞에서 치르는 첫 경기다. 소집명단은 내달 2일 발표될 예정이다. 17일 경기는 쿠팡플레이에서 중계되며, 경기 입장권은 온라인 예매 없이 경기 당일 오후 3시부터 천안종합운동장 현장 매표소에서 구매할 수 있다.



멕시코는 북중미를 대표하는 축구 강국으로, 2012 런던 올림픽 금메달, 2020 도쿄 올림픽 동메달을 차지하는 등 꾸준히 경쟁력을 보여왔다. 한국은 2021년 열린 도쿄 올림픽 8강에서 멕시코에 패한 바 있으며, 김은중 감독은 당시 코치로 함께했다.