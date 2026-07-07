[오피셜] 김해FC, ‘베테랑 미드필더’ 최원철 영입 하반기 대반격을 위한 전력 강화 신호탄

프로축구 K리그2 김해FC가 베테랑 미드필더 최원철을 영입하며 전력을 보강했다.

용인대 출신의 최원철은 2017년 수원FC에서 프로 데뷔한 후 청주FC와 대전 한국철도 축구단, 서울 노원 유나이티드, 춘천시민축구단, 전남 드래곤즈 등을 거쳐 가장 최근까지 부천FC에서 커리어를 이어왔다.

최원철은 왕성한 활동량에도 지치지 않는 체력과 경기 흐름을 읽어내는 능력으로 수비에 안정성을 더하며, 공격 전환 시 날카로운 전진 타이밍과 키패스로 팀의 활력소 역할을 해낸다는 평가를 받는 미드필더다.

손현준 감독은 “최원철은 볼 소유와 경기 운영 능력이 좋고 중원 장악력 강화와 수비 안정성을 가질 수 있는 자원”이라며 “팀 플레이가 좀 더 간결하고 매끄러워 질 수 있는 윤활유 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 영입 배경을 밝혔다.

메디컬테스트를 완료하고 선수단에 합류해 팀 적응을 돌입한 최원철은 “김해에 올 수 있어 영광이고, 여름에 합류한 만큼 팀에 빠르게 적응해서 팬들에게 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 당찬 각오를 전했다.

김해는 K리그에서 풍부한 경험을 쌓은 베테랑 미드필더 최원철의 영입을 시작으로 대대적인 스쿼드 변화를 통해 하반기 반등을 도모한다. 최원철은 추가 선수 등록 기간 내 행정절차가 마무리되는 대로 그라운드에 나서 하반기 반등을 이끌 예정이다.