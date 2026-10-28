[오피셜] 김해, 새 사령탑에 '한·일 월드컵 4강 주역' 설기현 감독 선임…"선수단 조직력·경쟁력 높이겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설기현(47) 감독이 김해FC2008 지휘봉을 잡으며 3년 만에 현장으로 복귀한다.

김해는 28일 "새로운 도약을 이끌 제6대 사령탑으로 설기현 감독을 선임했다"고 밝혔다.

현역 시절 벨기에, 영국 등 유럽 무대에서 활약한 설기현 감독은 2002 국제축구연맹(FIFA) 한·일 월드컵 4강 신화의 주역으로도 익히 알려져 있다. K리그에서는 포항스틸러스, 울산현대(現 울산 HD), 인천유나이티드에 몸담은 바 있다.

축구화를 벗은 뒤에는 성균관대 감독으로 재임하며 대학 축구 현장에서 식견을 넓혔고, 이후 대한민국 국가대표팀 코치와 경남FC 감독으로 활동했다. 경남에서는 네 시즌 가운데 세 시즌이나 팀의 플레이오프(PO) 진출을 이끌며 지도자로서 역량을 입증했다.

설기현 감독은 내달 1일 김해종합운동장에서 열리는 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈 경기에서 첫인사를 전한 뒤 7일 같은 장소에서 치러지는 화성FC와 32라운드 홈 경기부터 벤치에 앉아 선수단을 지휘할 예정이다.

다음 경기 GIM K리그2 00:30 CHC

김해는 "이번 설기현 감독 선임을 통해 선수단 경쟁력을 높이고 구단 운영의 안정성을 강화하는 한편 중장기적인 관점에서 발전의 기반을 마련할 계획"이라고 전했다.

설기현 감독은 "김해 감독을 맡게 돼 큰 책임감을 느낀다. 축구는 경기장에서 결과로 보여 주는 것이 가장 중요하다. 선수단과 적극적으로 소통해 조직력과 경쟁력을 높이고 매 경기 팬 여러분께 좋은 모습을 보여 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김해 구단주인 정영두 김해시장은 "풍부한 경험을 갖춘 설기현 감독이 김해의 도약을 이끌 적임자라고 판단했다"며 "김해가 시민에게 신뢰받는 구단으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설기현 감독의 선임 배경을 설명했다.