[오피셜] 김해, 새 사령탑에 '한·일 월드컵 4강 주역' 설기현 감독 선임…"선수단 조직력·경쟁력 높이겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설기현(47) 감독이 김해FC2008 지휘봉을 잡으며 3년 만에 현장으로 복귀한다.
김해는 28일 "새로운 도약을 이끌 제6대 사령탑으로 설기현 감독을 선임했다"고 밝혔다.
현역 시절 벨기에, 영국 등 유럽 무대에서 활약한 설기현 감독은 2002 국제축구연맹(FIFA) 한·일 월드컵 4강 신화의 주역으로도 익히 알려져 있다. K리그에서는 포항스틸러스, 울산현대(現 울산 HD), 인천유나이티드에 몸담은 바 있다.
축구화를 벗은 뒤에는 성균관대 감독으로 재임하며 대학 축구 현장에서 식견을 넓혔고, 이후 대한민국 국가대표팀 코치와 경남FC 감독으로 활동했다. 경남에서는 네 시즌 가운데 세 시즌이나 팀의 플레이오프(PO) 진출을 이끌며 지도자로서 역량을 입증했다.
설기현 감독은 내달 1일 김해종합운동장에서 열리는 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈 경기에서 첫인사를 전한 뒤 7일 같은 장소에서 치러지는 화성FC와 32라운드 홈 경기부터 벤치에 앉아 선수단을 지휘할 예정이다.
김해는 "이번 설기현 감독 선임을 통해 선수단 경쟁력을 높이고 구단 운영의 안정성을 강화하는 한편 중장기적인 관점에서 발전의 기반을 마련할 계획"이라고 전했다.
설기현 감독은 "김해 감독을 맡게 돼 큰 책임감을 느낀다. 축구는 경기장에서 결과로 보여 주는 것이 가장 중요하다. 선수단과 적극적으로 소통해 조직력과 경쟁력을 높이고 매 경기 팬 여러분께 좋은 모습을 보여 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김해 구단주인 정영두 김해시장은 "풍부한 경험을 갖춘 설기현 감독이 김해의 도약을 이끌 적임자라고 판단했다"며 "김해가 시민에게 신뢰받는 구단으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설기현 감독의 선임 배경을 설명했다.