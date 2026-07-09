[오피셜] 광주, '북한 대표 출신' 베테랑 미드필더 리영직 영입…"긴 공백에도 믿어 줘 감사"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리영직(35·광주FC)이 1년 만에 그라운드로 돌아온다.

광주는 9일 "북한 국가대표 출신 베테랑 미드필더 리영직을 영입해 전력을 강화했다"고 밝혔다.

1991년생 리영직은 2013년 도쿠시마 보르티스에서 프로 생활을 시작한 뒤 V-파렌 나가사키, 카마타마레 사누키, 도쿄 베르디, 류큐, 이와테 그루야 모리오카 등에 몸담았다.

J리그에서 10년 이상을 활약한 뒤 2024년 FC안양 유니폼을 입었다. 리영직은 같은 해 29경기 3골 1도움을 올리며 안양의 K리그1 승격을 이끌었다. 이후 지난해 여름 부산아이파크로 임대 이적했지만, 데뷔 2경기 만에 십자인대가 파열되는 불의의 부상을 입었다.

국가대표로서도 잔뼈가 굵다. 재일 조선인 4세인 리영직은 북한 대표팀에서 2014년 제17회 인천 아시안게임, 2015 아시아축구연맹(AFC) 호주 아시안컵, 2019 AFC 카타르 아시안컵, 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 등에 나섰다.

리영직은 주 포지션인 수비형 미드필더는 물론 센터백까지 소화할 수 있는 전천후 자원이다. 왕성한 활동량과 뛰어난 인터셉트 능력을 바탕으로 넓은 공간을 커버하며 후방에서 정확한 전진 패스로 공격의 시발점 역할을 수행한다.

광주는 "리영직은 풍부한 경험과 뛰어난 프로의식을 갖춘 선수"라며 "다양한 포지션을 소화할 수 있고 경기 운영 능력, 리더십 등을 고루 겸비한 만큼 후반기 팀에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

리영직은 "공백이 있었던 저를 믿고 선택해 준 광주에 진심으로 감사드린다"며 "감사한 마음을 경기장에서 쏟아부어 좋은 결과로 보답하겠다"고 말했다.