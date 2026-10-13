[오피셜] 광주에 '29경기 만의' 승리 안긴 바 루아, K리그1 31R MVP 선정…K리그2 28R MVP는 '해트트릭' 수원 루이스

[골닷컴] 배웅기 기자 = 바 루아(30·광주FC)가 하나은행 K리그1 2026 31라운드 MVP로 선정됐다.

바 루아는 11일 광주월드컵경기장에서 열린 울산 HD전에서 2골 2도움을 폭발하며 광주의 4-3 신승을 이끌었다. 바 루아의 맹활약을 앞세운 광주는 29경기 만에 승전고를 울렸다.

베스트 매치 역시 광주와 울산의 경기다. 울산은 전반 32분 야고의 선제골로 앞서 나갔지만 전반 36분과 39분 각각 바 루아와 아이데일에게 실점하며 역전을 허용했다. 이후 전반 43분 김영권의 헤더 골로 동점을 만들었지만 광주가 후반 21분과 32분 각각 신창무와 바 루아의 득점으로 다시 달아났다. 울산은 경기 종료 직전 야고가 만회골을 터뜨린 데 만족해야 했다.

베스트 팀은 인천유나이티드다. 인천은 지난 9일 인천축구전용경기장에서 치러진 포항스틸러스전에서 3-0 완승을 거뒀다. 인천은 전반 17분 이민혁의 선제골과 전반 40분 이청용의 추가골에 이어 전반 종료 직전 무고사가 쐐기골을 뽑아내며 일찌감치 승부를 결정지었다.

하나은행 K리그2 2026 28라운드 MVP는 루이스(33·수원삼성)의 몫으로 돌아갔다.

루이스는 11일 수원월드컵경기장에서 펼쳐진 안산그리너스전에서 해트트릭을 기록했다. 전반 2분 김민우의 패스를 받아 선제골을 터뜨린 루이스는 전반 27분 이승빈이 막아낸 페널티킥을 재차 밀어 넣으며 득점했고, 후반 12분 코너킥 상황에서 헤더로 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다.

베스트 매치는 9일 청주종합경기장에서 열린 충북청주FC와 성남FC의 경기다. 전반 29분 정진우의 선제골로 앞서 나간 충북청주는 후반 13분 이정빈에게 동점골을 내줬지만 후반 24분과 40분 각각 백성동과 가르시아의 득점으로 안방에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

이날 승리로 충북청주는 올 시즌 첫 3연승을 달리며 베스트 팀에도 선정됐고, 반데이라·정진우·가르시아가 베스트11에 이름을 올렸다.

[하나은행 K리그1 2026 31라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 바 루아(광주)

베스트 팀: 인천

베스트 매치: 광주-울산(4-3)

베스트11

FW: 바 루아(광주), 클리말라(서울), 무고사(인천)

MF: 문선민(서울), 이민혁(인천), 마사(대전), 신창무(광주)

DF: 카림(강원), 후안 이비자(인천), 야잔(서울)

GK: 김정훈(안양)

[하나은행 K리그2 2026 28라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 루이스(수원)

베스트 팀: 충북청주

베스트 매치: 충북청주-성남(3-1)

베스트11

FW: 윌리안(천안), 루이스(수원), 가르시아(충북청주)

MF: 발디비아(전남), 정진우(충북청주), 이재원(수원FC), 에울레르(서울E)

DF: 델란(수원FC), 오스마르(서울E), 반데이라(충북청주)

GK: 민성준(서울E)