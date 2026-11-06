‘오피셜’ 공식발표, “더 많은 트로피 들어 올리고파”…손흥민 절친이자 ‘발롱도르 위너’ 케인 재계약 체결 ‘2029년까지’

손흥민(34·LAFC)의 절친이자, 최근 세계 축구 최고 권위를 자랑하고, 또 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 개인상이라는 평가를 받는 발롱도르를 수상한 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 재계약을 맺었다.

바이에른 뮌헨은 5일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “발롱도르 수상자 케인과 2029년까지 연장 계약을 체결했다”고 발표했다. 현지 보도를 종합하면 케인은 이번에 재계약을 맺으면서 연봉이 대폭 인상됐다. 구체적인 인상 폭은 아직 공개되지 않았으나 구단 역사상 최고 연봉자는 물론이고, 유럽에서 가장 높은 연봉을 받는 선수가 됐다.

케인은 “바이에른 뮌헨은 마치 제 집처럼 정말 편안하다. 구단, 팬, 그리고 뮌헨이라는 도시를 사랑한다. 우리 팀은 정말 훌륭하고, 빈센트 콤파니 감독도 훌륭한 지도자다. 이 구단의 일원이라는 것이 정말 자랑스럽다”면서 “제 가족 모두 이곳에서 매우 행복해하고 있다. 저는 잔류를 간절히 원했다. 이제 미래를 바라보며 이 위대한 구단과 함께 더 많은 우승 트로피를 들어 올리고 싶다”고 재계약 소감을 밝혔다.

헤르베르트 하이너 회장은 “케인은 모든 기대에 부응했고, 우리 시대 최고의 선수 중 한 명으로 팬들의 마음속에 확고히 자리매김했다. 오늘은 바이에른 뮌헨에 매우 특별한 순간”이라고 강조했고, 얀 크리스티안 드레젠 최고경영자(CEO)는 “발롱도르 수상자인 케인이 잔류하게 됐다. 계약 연장에 성공하게 되어 매우 기쁘. 이번 계약 연장은 구단에 대한 그의 헌신과 앞으로 펼쳐질 그의 이야기에 대한 확고한 의지를 보여주는 것”이라고 힘주어 말했다.

막스 에베를 스포츠 담당 이사는 “이번 재계약은 구단 계획에 확실성을 부여하고, 구단이 가장 큰 목표도 달성할 수 있다는 메시지를 전한다. 케인은 앞으로도 구단의 방향을 이끌어가는 핵심 인물로 남을 것이며, 함께 미래를 위한 선수단을 계속 구축해 나갈 수 있게 돼 기쁘다”고 밝혔고, 크리스토프 프로인트 스포츠 디렉터는 “정말 기쁘다. 케인이라는 발롱도르 수상자와 함께하기 때문이다. 그는 팀 플레이어이자 리더이며, 세계 최고의 공격수”라고 말했다.

케인은 지난 2023년 토트넘과 17년 동행에 마침표를 찍고 우승 트로피를 목표로 새로운 도전에 나서면서 바이에른 뮌헨으로 적을 옮겼다. 이적과 동시에 주전 자리를 꿰차면서 핵심으로 자리매김한 케인은 지금까지 모든 대회 통틀어 161경기 동안 무려 156골(41도움)을 터뜨렸다. 경기당 1골에 가까운 그야말로 경이로운 득점력을 자랑하고 있다.

특히 케인은 독일 분데스리가 역대 최단기간(98경기) 100호골 고지를 밟으면서 무려 49년 만에 새 역사를 썼다. 더 대단한 건 디터 뮐러의 종전 최단기간(129경기) 100호골 기록에서 31경기나 단축했다. 아울러 토트넘에서 단 한 번도 들어 올리지 못했던 우승 트로피를 바이에른 뮌헨에서 3차례 거머쥐며 설움을 털어냈다. 케인은 분데스리가 2회, 독일축구연맹(DFB) 포칼 1회 우승했다. 또 커리어 첫 발롱도르까지 수상했다.