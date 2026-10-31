‘오피셜’ 공식발표 케인, 커리어 첫 발롱도르 수상 아슬아슬했다…2위 음바페보다 불과 28점 차 앞서

커리어 첫 발롱도르를 수상한 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 아쉽게도 2위를 차지한 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)와 점수 차가 불과 28점 차밖에 나지 않았다.

발롱도르는 31일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 2026년 발롱도르 남자 선수 부문 상세 점수를 공개했다. 이에 따르면 케인은 1055점을 받아 2위 음바페(1027점)를 불과 28점 차로 따돌리고 수상의 영예를 안았다.

3위 라민 야말은 881점이었고, 그 뒤를 이어 4위 로드리(726점), 5위 리오넬 메시(612점), 6위 흐비차 크바라츠헬리아(541점), 7위 우스만 뎀벨레(418점), 8위 엘링 홀란(378점), 9위 마이클 올리세(296점), 10위 파비안 루이스(201점) 순이었다.

1956년 프랑스 축구 잡지 프랑스 풋볼이 처음 창설한 후 70년 동안 이어져 온 발롱도르는 한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상으로, 세계 축구 최고 권위를 자랑하면서 동시에 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 개인상이라는 평가를 받는다. 역대 남자 선수 부문 최다 수상자는 메시(8회)다.

발롱도르는 프랑스 풋볼과 선정 위원회가 30명의 최종 후보를 선발한 후 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 상위 100개국 축구 기자 투표를 통해 결정된다. 각 기자는 최종 후보 30명 중 가장 뛰어났다고 생각하는 선수 10명을 골라 1위부터 10위까지 순위를 매긴다. 순위에 따라 15점, 12점, 10점, 8점, 7점, 5점, 4점, 3점, 2점, 1점을 차등 부여한다.

이후 모든 기자의 점수를 합산해 가장 높은 점수를 얻은 선수가 발롱도르를 받는다. 혹여나 총점이 같을 경우 1위 표를 더 많이 받은 선수가 우선순위를 갖고, 1위 표 수도 같으면 2위 표 수, 그래도 같으면 3위 표 수를 비교하여 최종 순위를 가린다.

이러한 방식 속에 케인은 1055점을 받아 커리어 처음으로 발롱도르에 입맞춤을 하게 됐다. 잉글랜드 출신 선수가 발롱도르를 수상한 건 스탠리 매튜스(1956)와 바비 찰튼(1966), 케빈 키건(1978·1979), 마이클 오언(2001)에 이어 다섯 번째이자 25년 만이다.

케인은 수상을 선정하는 기준인 2025~2026시즌 바이에른 뮌헨과 잉글랜드 대표팀에서 공식전 65경기 동안 무려 73골·8도움을 기록했다. 또 독일 분데스리가와 독일축구연맹(DFB) 포칼, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵 우승을 차지하고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)와 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에서 준결승에 올랐다.

당시 케인은 “정말 감격스러워서 말문이 막힌다. 또 런던에서 수상하니 더욱 특별한 기분이 든다”고 소감을 말한 후 가족을 비롯하여 바이에른 뮌헨, 잉글랜드 대표팀 동료 및 코칭 스태프, 관계자들에게 고마움을 전했다. 또 친정 토트넘 언급도 빼놓지 않았다.