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손흥민(34·LAFC)이 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)에서 활약하는 선수들 가운데 네 번째로 많은 연봉을 받는 것으로 나타났다.

미국프로축구선수협회(MLSPA)가 19일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 공개한 2026시즌 연봉 자료(10월 9일 기준)에 따르면 손흥민의 보장 연봉은 1115만 2852달러(약 149억 3701만 원)로 MLS 전체 4위다.

보장 연봉은 연간 기본 급여에 계약금과 보장 보너스를 계약기간으로 나눠 연평균화한 금액이다. 마케팅 보너스와 에이전트 수수료는 포담되지만, 출전·성적에 연동된 변동 보너스는 제외된다. 또 구단·후원사와 개별적으로 체결한 스폰서십 수익은 포함되지 않아 실제 손흥민의 연간 총수입은 이보다 더 늘어날 가능성이 크다.

손흥민은 당초 올해 4월까지만 하더라도 2위에 올랐었다. 하지만 지난 6월에 로베르트 레반도프스키와 앙투안 그리에즈만이 각각 시카고 파이어와 올랜도 시티에 합류하면서 두 계단 밀려났다. 레반도프스키는 1951만 달러(약 261억 2974만 원)와 그리에즈만은 1393만 8354달러(약 186억 6763만 원)다.

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1위는 변함없는 리오넬 메시다. 메시의 보장 연봉은 2833만 3333달러(약 379억 4683만 원)다. 메시와 레반도프스키, 그리에즈만, 손흥민의 뒤를 이어 브릴 엠볼로가 5위에 위치했다. 엠볼로의 보장 연봉은 1081만 1400달러(약 144억 7754만 원)다.

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글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN은 20일 “메시가 여전히 MLS에서 가장 높은 연봉을 받는 선수이지만, 1000만 달러(약 133억 9100만 원) 이상의 연봉을 받는 선수 수는 5명으로 늘어났다”면서 “1000만 달러 이상의 연봉을 받는 다른 선수는 레반도프스키, 그리에즈만, 손흥민, 엠볼로가 있다”고 설명했다.

한편, 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(약 354억 8350만 원)를 기록하면서 LAFC 유니폼을 입은 손흥민은 지금까지 모든 대회 통틀어 55경기 동안 21골(25도움)을 터뜨리며 핵심으로 활약 중이다.

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단순 활약상뿐 아니라 영향력이 어마어마하다. 실제 손흥민이 이적한 이래 LA FC의 유튜브와 X(구 트위터), 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 팔로워는 급증했고, LA 한인타운엔 손흥민을 그린 대형 벽화가 등장하고 손흥민의 유니폼을 입고 거리를 돌아다니는 사람도 대폭 증가했다.

또 손흥민을 보기 위해 LA로 여행을 가는 팬들도 급증했다. 팬들만이 아니라 영화배우나 가수, 인플루언서 등도 손흥민을 보기 위해 직접 BMO 스타디움(LAFC 홈구장)을 방문하고 있다. 이런 뜨거운 인기 속 손흥민의 행보 하나하나 많은 주목을 받고 있다.