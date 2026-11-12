'오피셜' 공식발표 떴다! 맨유, '레전드' 마이클 캐릭 감독 경질..."후임 감독 빠르게 선임할 것"

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[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)가 마이클 캐릭 감독을 경질했다.

맨유는 12일(한국시간) 공식 채널을 통해 "마이클 캐릭 남자 1군 감독이 떠났음을 공식 확인한다"라고 밝혔다. 이어 "캐릭 감독은 지난 1월 클럽에 복귀하여 2025/26시즌 17경기 중 12승을 거두며 프리미어리그 3위로 시즌을 마감했으며, 해당 기간 리그 최다 승점을 기록했다. 올 시즌에는 실망스러운 초반을 보낸 끝에, 클럽은 목표를 달성하기 위해 변화가 필요하다는 매우 어려운 결론에 도달했다"라고 전했다.

맨유 구단은 캐릭 감독에 대한 예우를 잊지 않았다. 구단은 "캐릭 감독은 맨체스터 유나이티드의 레전드이며 앞으로도 영원히 그럴 것이다. 선수 시절과 마찬가지로, 클럽에 복귀한 기간 내내 최고 수준의 헌신과 프로 정신으로 임해주었다. 지난 시즌 그의 리더십과 성과는 영원히 기억될 것"이라고 했다.

후임 감독은 빠르게 선임할 예정이라고도 밝혔다.

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현재 맨유는 마우리시오 포체티노 미국 대표팀을 비롯해 안토니오 콘테 전 SSC 나폴리 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등이 물망에 오르고 있다. 이 중 포체티노 감독은 바이아웃 금액이 한화 약 130억 원 가량으로 알려졌지만 맨유는 팀 재건을 위해 토트넘과 첼시 등에서 프리미어리그 경험이 풍부한 포체티노 감독을 데려오길 희망하고 있다.

다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 펼쳐진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다.

당시 맨유는 차기 사령탑 후보군에 확신을 갖지 못한 것으로 알려졌다. 콘테에게는 접촉하지 않았고, 하우는 뉴캐슬과 계약을 조기 해지한 터라 선임 시 구단에 보상금을 지불해야 하는 상황이다. 나겔스만은 크리스토퍼 비벨 맨유 글로벌 인재 디렉터와 교감을 나눴지만 끝내 제안을 거절했다는 후문이다. 지금으로서는 포체티노가 경쟁에서 확실히 앞서는 분위기다.