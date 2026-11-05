‘오피셜’ 공식발표 나왔다, ‘韓 축구 아이콘’ 손흥민 ‘GOAT’ 메시와 함께 MLS 최고 인기 선수로 선정…유니폼 판매는 2위

한국축구를 대표하는 아이콘 손흥민(34·LAFC)이 ‘GOAT’ 리오넬 메시(39·인터 마이애미)와 함께 미국 메이저리그사커(MLS) 최고 인기 선수로 선정됐다.

MLS 사무국은 4일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘메시와 손흥민, 2026년 MLS 최고 인기 선수로 선정’이라는 제하의 특집 기사와 함께 유니폼이 가장 많이 팔린 선수 순위 톱10을 발표했다. 집계는 지난 1월 1일부터 10월 30일까지 MLS 공식 온라인 스토어에서 판매된 아디다스 유니폼을 기준으로 이뤄졌다.

이에 따르면 메시가 1위였다. 메시는 4년 연속 MLS에서 최다 유니폼 판매 순위 1위를 차지했다. 세계 축구 최고 권위를 자랑하면서 동시에 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 개인상이라는 평가를 받는 발롱도르 8회 수상자이자 아르헨티나의 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승을 이끈 메시는 미국에서도 최고의 인기를 얻고 있다.

손흥민이 메시 다음이었다. 지난해 토트넘과 10년 동행에 마침표를 찍고 LAFC 유니폼을 입으면서 MLS에 입성한 손흥민은 메시 못지않게 많은 팬들로부터 사랑과 관심을 받고 있다. 실제 손흥민이 LA FC로 이적한지 한 달 만에 유니폼이 거의 150만장이 판매된 것으로 집계됐다. 동시에 전 세계 유니폼 판매 1위를 달성하기도 했다.

그뿐 아니라 LA FC의 유튜브와 X(구 트위터), 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 팔로워는 급증했고, LA 한인타운엔 손흥민을 그린 대형 벽화가 등장하고 손흥민의 유니폼을 입고 거리를 돌아다니는 사람도 대폭 증가했다. 손흥민을 보기 위해 LA로 여행을 가는 사람도 급증했다.

올해도 손흥민은 여전히 가는 곳마다 많은 팬들을 몰고 다닌다. 팬들 뿐만이 아니라 영화배우나 가수, 인플루언서 등도 손흥민을 보기 위해 직접 경기장을 방문하고 있다. 이런 뜨거운 인기 속 손흥민의 행보 하나하나 많은 주목을 받고 있다.

메시와 손흥민의 뒤를 이어서 토마스 뮐러, 로베르트 레반도프스키, 앙투안 그리에즈만, 캐번 설리번, 드니 부앙가, 루이스 수아레스, 하니 무크타르, 호드리고 데 파울이 톱10에 들었다. 특히 올여름 시카고 파이어에 입단한 레반도프스키는 이적 이후 기간만 따지면 MLS에서 가장 많은 유니폼이 판매된 선수였다.

한편, MLS는 정규리그 최종 라운드(34라운드)만 남겨두고 있다. 정규리그가 끝이 나면 플레이오프(PO)에 돌입한다. PO는 동·서부 콘퍼런스 각각 9개팀이 참가해 우승 경쟁을 이어간다. 동·서부 콘퍼런스 내 1~7위팀은 16강으로 직행하고, 8·9위팀은 단판 승부를 치러 승리팀이 16강에 진출한다. 이후 토너먼트 형식으로 최종 우승자를 가린다.

손흥민이 뛰고 있는 LAFC는 최종 라운드 결과와 상관없이 서부 콘퍼런스 6위를 사실상 확정지으면서 PO에 진출한다. 다만 최근 3경기 무승(2무1패)을 기록하면서 분위기가 좋지 못하다. 이에 최근엔 손흥민의 영입을 성공적으로 보기 어렵다면서 혹평이 나오기도 했다.