[오피셜] 공격진 마지막 퍼즐 완성! 충남아산FC, 가나 출신 다용도 공격수 나임 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 가나 출신 공격수 나임 모하메드를 영입하며 공격진을 보강했다. 나임의 스피드와 침투 능력은 임관식 감독이 추구하는 공격 축구 전술에서 큰 위력을 발휘할 것으로 기대를 모은다.

1996년생인 나임은 빠른 스피드를 활용한 침투와 박스 안에서의 마무리 능력이 강점인 공격수다. 상대 수비 뒷공간을 파고드는 움직임이 뛰어나며 최전방 스트라이커뿐 아니라 측면 공격수까지 소화할 수 있는 멀티 자원이다.

나임은 2019년부터 스웨덴 무대에서 꾸준히 경험을 쌓아왔다. 특히 2022년 산드비켄스 IF 소속으로 27경기 동안 23골을 터뜨려 득점왕에 오르기도 했다. 이후 할름스타드 BK로 이적해 73경기에 출전해 19골·6도움으로 경쟁력을 입증했다.

나임은 “충남아산FC에 합류하게 되어 매우 기쁘다”고 소감을 전한 후 “하루빨리 팀에 녹아들어 팬들 앞에서 좋은 모습을 보여주고 싶다. 많은 득점으로 팀 승리에 보탬이 되는 선수가 되겠다”고 각오를 밝혔다.

한편, 충남아산FC는 오는 15일 오후 2시 이순신종합운동장에서 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈경기에서 대구FC와 맞대결을 펼칠 예정이다. 충남아산FC는 현재 순위표 7위(1승·승점 3)에 올라 있다.