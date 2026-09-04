[오피셜] 계약기간 1년 남은 히샬리송, 결국 토트넘 떠난다…EPL 사무국 공식 로스터 제외→튀르키예행 ‘유력’

과거 손흥민(34·LA FC)의 동상을 세워야 한다고 주장하며 국내 팬들에게 많은 사랑을 받았던 히샬리송(29·토트넘)이 결국 떠나는 모양새다.

4일(한국시간) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사무국에 따르면 히샬리송은 공식 로스터(25명)에서 제외됐다. 내년 2월까지 공식 로스터를 변경할 수 없는 가운데, 공식 로스터에서 제외됐다는 건 히샬리송이 이번 시즌 토트넘에 남지 않는다는 뜻이다.

히샬리송은 올여름 내내 이적설이 끊이질 않았다. 계약기간이 1년밖에 남지 않은 상황에서 구체적인 재계약 논의가 없었던 그가 이적을 요청하면서다. 실제 로베르토 데 제르비 감독은 “히샬리송은 어떻게 될지 모르겠다. 그는 떠나고 싶다는 말을 너무 많이 했다”고 밝혔다.

결국 토트넘은 떠나길 원하는 히샬리송 매각을 추진했다. 동시에 그를 대체할 자원으로 오마르 마르무시를 영입했다. 이후 히샬리송은 이적시장 막바지에 친정팀 에버턴 복귀가 거론됐고, 합의점을 찾는 듯했으나 급작스레 마음을 바꾸면서 협상은 결렬됐다.

토트넘은 히샬리송을 에버턴에 매각하고 에버턴으로부터 일리만 은디아예를 영입하는 것을 계획했으나 히샬리송이 이적을 거부하면서 은디아예를 놓쳤고, 이 사실을 접한 토트넘 팬들은 결국 히샬리송을 향해 거센 비판·비난을 퍼부었다.

히샬리송은 이에 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “저는 이제 절대로 다른 사람이 제 미래를 결정하게 두지 않기로 했다. 그동안 저는 정말 많은 힘든 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 내린 결정 때문에 일어났다”며 “압박, 협박, 보복 등 그 어떤 것도 이제 저를 두렵게 하지 못한다. 전 이미 그보다 훨씬 더한 일들도 겪어봤다”고 맞대응했다.

그러면서 “저는 지금껏 이적하게 된다면 그 이적은 저에게도, 구단에도 좋은 일이 되어야 한다는 점을 분명히 밝혀왔다. 그렇지 않다면 절대 받아들이지 않을 것”이라며 “실제로 구단이 힘든 시기에 놓였을 때, 구단이 저를 필요로 했을 때도 저는 떠나지 않았다. 저는 남아서 제 모든 것을 바쳤다”고 헌신한 점을 강조했다.

끝으로 “그렇기에 지금 제 상황 역시 제가 항상 토트넘과 그동안 함께 일했던 모든 사람들에게 보여왔던 것과 똑같은 존중을 가지고 대해주길 바란다. 단지 제 미래를 저 대신 결정하려고 하지 않았으면 한다”며 “하지만 협상이 다른 사람들이 원하는 방식대로만 진행되고 있었고, 이제는 더 이상 그렇게 되도록 두지 않을 것”이라고 말했다.

이런 가운데 히샬리송은 이적시장 문이 아직 열려 있는 튀르키예 쉬페르리그(SPL)에 속한 트라브존스포르로부터 러브콜을 받자 곧장 수락했다. 트라브존스포르는 히샬리송에게 현재 받는 연봉의 3배 수준을 약속한 것으로 전해졌다. 현지에선 곧 이적이 공식화될 거로 보고 있다.

히샬리송은 지난 2022년 이적료 6000만 파운드(약 1100억 원)를 기록하면서 토트넘 유니폼을 입은 다용도 공격수다. 다만 토트넘 입단 이래 부진이 길어 ‘먹튀’ 오명을 썼다. 실제 토트넘 입단 후 모든 대회에서 134경기 동안 32골(15도움)에 그쳤다.

그는 특히 부상이 유독 잦았다. 지금까지 부상으로 전열에서 이탈한 기간만 무려 420일이다. 이 기간 그가 놓친 경기 수는 공식전 기준 74경기다. 햄스트링(허벅지 뒤 근육)부터 무릎, 종아리, 사타구니 등 부상 부위도 다양하다. 육체적인 부상뿐 아니라 심리적으로 불안 증세를 보이면서 힘든 시간을 보냈다.

한편, 히샬리송은 손흥민이 10년 동행에 마침표를 찍고 떠나는 게 확정되자, 존경심을 표하면서 동시에 토트넘에 손흥민 동상을 세워달라고 요청하면서 화제가 되기도 했다. 당시 그는 자신의 SNS에 AI(인공지능)로 만든 손흥민 동상 사진과 함께 “스퍼스, 제발”이라는 글을 남겼다.

토트넘 홋스퍼 스타디움 외부에 토트넘 유니폼을 입고 있는 손흥민이 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승 트로피를 들고 활짝 웃고 있는 동상 사진이었다. 히샬리송은 “훌륭한 리더이자 프로, 본보기가 되는 사람이었다”면서 “함께 해 영광이었고, 우리가 언젠가 또 만날 거라고 확신한다”며 손흥민이 떠나는 마지막까지 존중을 표하며 작별 인사를 남겼다.