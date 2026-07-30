[오피셜] 경남, 지역 출신 유망주 '슈퍼 소닉' 이헌재 영입…'포항 이적' 원기종 공백 메운다

[골닷컴] 배웅기 기자 = '슈퍼 소닉' 이헌재(20)가 경남FC 유니폼을 입는다.

경남은 30일 "빠른 속도를 갖춘 윙어 이헌재를 영입해 공격진에 새로운 활력을 불어넣었다"고 밝혔다.

이헌재는 경남진해덕산FCU12와 경남양산FCU15에서 성장한 지역 출신 유망주다. 중앙대부속고 졸업 후인 지난해 겨울 가능성을 인정받아 포항스틸러스에 입단했고, K리그1 통산 3경기에 나섰다.

폭발적인 속도와 과감한 돌파에 강점을 지닌 왼쪽 윙어로, 빠른 공수 전환과 적극적인 압박을 추구하는 배성재 감독의 전술에 새로운 옵션을 더할 전망이다. 특히 최근 포항으로 이적한 원기종의 공백을 메울 것으로 기대를 모은다.

경남에서 나고 자란 이헌재에게 이번 이적은 특별한 의미를 지닌다. 유소년 시절 경남의 축구를 지켜보며 프로의 꿈을 키운 만큼, 고향 팀 유니폼을 입고 나서는 도전은 더 뜻깊을 수밖에 없다.

이헌재는 "어린 시절부터 경남을 보며 선수의 꿈을 키웠는데, 이렇게 이적할 수 있게 돼 영광"이라며 "절대 자만하지 않고 매 순간 최선을 다해 팬분들께 승리와 좋은 경기력을 선물해 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

메디컬 테스트를 마친 이헌재는 곧바로 훈련에 합류해 다가오는 일정을 준비하고 있다. 경남은 내달 2일 김포솔터축구장에서 김포FC와 하나은행 K리그2 2026 20라운드 원정 경기를 치른다.