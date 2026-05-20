[오피셜] 개인 통산 6번째 참가, 새 역사 쓴다…불혹 넘긴 ‘리빙 레전드’ 호날두, 북중미 월드컵 최종명단 승선

1985년생으로 이미 불혹을 넘긴 포르투갈 ‘리빙 레전드’ 크리스티아누 호날두(알나스르)가 개인 통산 6번째 월드컵에 출전한다.

로베르토 마르티네스 감독은 19일(한국시간) 포르투갈 리스본의 시다데 두 푸테볼에서 기자회견을 열고 2026 북중미 월드컵에 나설 최종명단을 발표했다. 마르티네스 감독은 총 27명을 선발했다. 이 가운데서 1명을 탈락시킬 예정이다.

마르티네스 감독은 “27명을 선발한 이유는 이번 북중미 월드컵은 변수가 많기 때문이다. 특히 기온과 시차 등이 경기력과 컨디션에 많은 영향을 미친다. 어떤 포지션은 한 역할에 두 명 이상의 선수가 필요한 경우도 있다”고 설명했다. 이어 “우리는 최대한 균형을 유지하고 필요한 모든 옵션을 갖추려고 노력했다”고 덧붙였다.

최종명단에는 변함없이 A매치 통산 226경기에 출전해 143골을 넣으면서 역대 A매치 최다 출전과 득점 세계 기록을 보유하고 있는 호날두가 이름을 올렸다. 이로써 그는 6회 연속 월드컵 출전이라는 대기록을 세우게 됐다.

2006 독일 월드컵을 시작으로 2010 남아공 월드컵, 2014 브라질 월드컵, 2018 러시아 월드컵, 2022 카타르 월드컵에 참가한 호날두는 월드컵 역사상 최초로 5회 연속 득점을 기록하기도 했다. 다만 우승과는 인연을 맺지 못했다.

마르티네스 감독은 호날두 선발이 형식적인 것이 아니라 오로지 실력에 기반한 것이라고 강조하면서 “세계적인 축구 아이콘이고, 또 모든 선수를 아우르는 주장”이라면서 “규율과 경쟁심을 갖추고 있으며, 또 항상 모범을 보인다. 매번 그의 활약은 정말 중요했고, 이제 우리는 그 수준을 이어가고 싶다”고 밝혔다.

포르투갈은 이번 북중미 월드컵에서 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 호날두를 비롯해 정상급 선수들이 대거 포진, ‘황금 세대’로 평가받고 있기 때문이다. 최종명단을 살펴보면 누누 멘데스와 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹), 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 베르나르두 실바, 후벵 디아스(이상 맨체스터 시티), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 페드로 네투(첼시), 하파엘 레앙(AC밀란) 등이 있다.

한편, 포르투갈은 내달 7일과 11일 각각 칠레와 나이지이라를 상대로 최종 모의고사를 치른다. 이후 베이스 캠프지인 팜 비치 가든스로 향한다. 포르투갈은 북중미 월드컵에서 콩고 민주 공화국, 우즈베키스탄, 콜롬비아와 함께 K조에 속했다.

◆ 2026 북중미 월드컵 포르투갈 최종명단(총 27명)

▲ 골키퍼(GK) = 디오구 코스타(포르투), 조세 사(울버햄튼 원더러스), 후이 실바(스포르팅), 히카르두 벨류(겐츨레르비를리이)

▲ 수비수(DF) = 곤살루 이나시우(스포르팅), 넬송 세메두(페네르바체), 누누 멘데스(파리 생제르맹), 디오고 달로트(맨체스터 유나이티드), 마테우스 누네스, 후벵 디아스(이상 맨체스터 시티), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 토마스 아라우주(벤피카), 헤나투 베이가(비야레알)

▲ 미드필더(MF) = 베르나르두 실바(맨체스터 시티), 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹), 사무 코스타(마요르카), 후벵 네베스(알힐랄)

▲ 공격수(FW) = 곤살루 게드스(레알 소시에다드), 곤살루 하무스(파리 생제르맹), 주앙 펠릭스(알 나스르), 크리스티아누 호날두(알나스르), 페드로 네투(첼시), 프란시스코 콘세이상(유벤투스), 프란시스코 트린캉(스포르팅), 하파엘 레앙(AC밀란)