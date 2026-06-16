[오피셜] 강원, 갈라타사라이서 활약한 '나이지리아 특급' 제시 영입…"목표는 언제나 우승"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 강원FC가 제시 세키디카(29·등록명 제시) 영입으로 올여름 이적시장의 포문을 열었다. 등번호는 70번이다.

포르투갈 명문 SL 벤피카 유소년 팀에서 성장한 제시는 2016년 FK 나프레다크 크루셰바츠 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 이후 에스키셰히르스포르에서 통산 29경기 14골 3도움을 올리는 활약으로 주목받았고, 2020년 여름 갈라타사라이 SK로 적을 옮겼다.

갈라타사라이에서 통산 19경기 1골 1도움을 기록한 제시는 콘야스포르, 아우트헤버를레이 뢰번, 에위프스포르에서 임대 생활을 했다. 2022년 여름 에위프스포르로 완전 이적한 뒤 윔라니예스포르에 잠시 임대로 몸담았고, 이듬해 여름 사바흐 FK로 완전 이적해 3년간 통산 107경기 21골 10도움을 올렸다.

특히 지난 시즌에는 27경기 1골 2도움을 뽑아내며 사바흐의 창단 첫 더블(2관왕)에 힘을 보탰고, 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)와 UEFA 컨퍼런스리그(UECL) 예선에서도 뛰었다.

제시는 "선수로서 언제나 목표는 우승"이라며 "강원에서도 좋은 성과를 만들고 싶다. 팬분들의 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다. 하루빨리 경기장에서 만나고 싶다"고 전했다.