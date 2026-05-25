‘오일머니 미쳤다’ 연봉 최대 1362억 파격 제안 예고…알나스르, 과르디올라 선임 위해 엄청난 규모 투자 패키지 준비

새 사령탑을 찾아야 하는 알나스르(사우디아라비아)가 세계 축구계를 대표하는 명장 펩 과르디올라(55·스페인) 감독에게 러브콜을 보내고 있다.

스페인 매체 마르카는 23일(한국시간) “사우디아라비아 축구계가 또 한 번 막대한 자금을 쏟아부을 준비를 마쳤다. 크리스티아누 호날두 영입으로 전 세계를 놀라게 한 알나스르는 이제 다음 꿈에 집중하고 있다. 바로 과르디올라 감독을 선임하는 것”이라면서 “이를 위해 알나스 르는 스포츠 역사를 새로 쓸 만한 엄청난 규모의 투자 패키지를 준비하고 있다”고 보도했다.

보도에 따르면 올 시즌 사우디 프로페셔널리그(SPL) 우승을 차지한 알나스르는 새 사령탑을 선임해야 한다. 호르헤 헤수스 감독이 알나스르 지휘봉을 내려놓기로 결단을 내리면서다. 그는 “호날두를 도와주고, 알나스르의 우승을 위해 부임했다”며 “우리는 모두 함께 SPL 우승이라는 놀라운 일을 해냈다. 그리고 이제 저는 떠나야 할 시간”이라고 이별을 알렸다.

알나스르는 과르디올라 감독을 설득하기 위해 그야말로 파격적인 제안을 제시할 예정이다. 연봉 최소 6500만 달러(약 984억 원)에서 최대 9000만 달러(약 1362억 원)를 약속할 계획이다. 과르디올라 감독이 맨체스터 시티를 이끌면서 받아 온 연봉은 3360만 달러(약 508억 원)로, 이 역시도 세계 축구계에서 최상위권에 해당하는 수준인데 그에 두 배 이상에 달하는 천문학적인 금액을 주겠다는 것이다.

만약 알나스르의 계획대로 된다면, 세계 축구계에서 가장 높은 연봉을 받는 감독과 선수 듀오를 보유하게 된다. 현재 알나스르에는 가장 높은 연봉을 받는 선수인 호날두가 뛰고 있다. 호날두의 연봉은 2억 3500만 달러(약 3557억원)로 추정되고 있다. 여기다 각종 보너스와 상업적 수익까지 더하면 3억 달러(약 4542억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

물론 과르디올라 감독이 알나스르의 제안을 받아들일 가능성은 사실상 ‘제로(0)’에 가깝다. 당분간 휴식을 취하겠다는 뜻을 밝혔기 때문이다. 그는 “제 미래와 관련해서 현재로선 아무 계획이 없다. 일단은 좀 쉬고 싶다”며 “앞으로 몇 년 동안은 축구와 관련된 어떤 것도 생각하지 않을 것”이라고 강조했다.

앞서 과르디올라 감독은 지난 22일 맨체스터 시티 공식 홈페이지를 통해 “그동안 함께한 시간은 정말 소중했다. 제가 떠나는 이유는 묻지 않아 주셨으면 한다. 특별한 이유는 없지만 마음속 깊은 곳에선 이제 떠날 때라는 걸 알고 있다. 영원한 건 없는 법”이라고 작별 인사를 남기면서 올여름 10년 동행에 마침표를 찍는다고 밝혔다.

한편, 1955년 사우디 리야드를 연고로 창단한 알나스르는 SPL 11회, 사우디 킹스컵 6회, 크라운 프린스컵 3회, 아랍 클럽 챔피언스컵 1회 등 우승 기록을 보유한 구단이다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 막대한 지원을 앞세워 호날두를 비롯하여 마르셀로 브로조비치, 사디오 마네, 주앙 펠릭스, 킹슬리 코망 등을 영입해 막강한 스쿼드를 구축하고 있다.