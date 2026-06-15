오렌지 상대 '동점골' 日 나카무라 케이토, 英 BBC 선정 MOM..."이 승점 1점이 월드컵에서 결정적 역할 할 수도"

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본 축구대표팀의 미드필더 나카무라 케이토(스타드 드 랭스)가 동점골을 뽑아내며 네덜란드전 최우수선수에 선정됐다.





일본은 15일 오전 5시(이하 한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 네덜란드와 F조 1차전에서 2-2로 무승부를 거뒀다. 후반 6분 버질 반 다이크에게 헤더 선제골을 내줬지만 후반 12분 나카무라 케이토가 동점골에 성공했다. 이어 후반 18분 크리센시오 서머빌에게 다시 한번 실점한 일본은 후반 44분 카마다 다이치의 헤더 동점골이 터지며 귀중한 승점 1점을 따냈다.





이로써 일본은 지난 대회에 이어 유럽 팀에 강한 모습을 보였다. 일본은 2022 카타르 월드컵 조별 예선에서 독일과 스페인을 연달아 물리친 후 16강전에서 크로아티아에 승부차기 끝에 패했다. 승부차기 패배는 무승부로 최종 기록된다. 또한 이번 월드컵을 준비하며 치른 스코틀랜드와 잉글랜드, 아이슬란드와 경기에서 모두 승리하며 유럽 킬러로 발돋움했다.





이날도 유럽의 강호 네덜란드를 상대로 다소 고전했지만 높은 집중력으로 두 번이나 따라가는 저력을 보였다. 선제 실점 후 6분 만에 동점골을 터트렸고, 1-2로 뒤진 후반 정규시간 직전 다시 한번 물고 늘어지는 모습을 보이며 패배하지 않았다.





미드필더 나카무라 케이토는 맹활약하며 무승부에 기여했다. 0-1로 뒤진 후반 12분 쿠보 다케후사의 패스를 받아 페널티 박스 안에서 강력한 오른발 터닝슛으로 득점포를 쏘아 올렸다. 골키퍼 오른손을 지나 골문에 날카롭게 꽂히는 완벽한 골이었다. 이외에도 왼쪽 측면을 줄기차게 공략하며 일본 공격의 첨병 역할을 했다.





영국 공영방송 BBC는 나카무라 케이토에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 7.61점을 부여하며 '경기 최우수선수(MOM)'에 선정했다. 이어 네덜란드와 극적인 무승부를 거둔 일본 대표팀을 향해 "이번 대회에서 큰 활약을 펼칠 수 있음을 보여주는 모든 자질을 선보였다"라며 "두 차례나 선제골을 허용했지만 단 한 순간도 포기하지 않았다. 특유의 끈기와 투지, 그리고 끊임없는 압박으로 값진 승점 1점을 따냈고, 이 점수가 대회에서 결정적인 역할을 할 수도 있다"라고 평가했다.





월드컵 우승을 목표로 내건 모리야스 하지메의 일본 대표팀은 이제 튀니지와 스웨덴을 상대한다. F조에서 가장 강력한 상대인 네덜란드와 어깨를 나란히 한 일본은 남은 두 경기에서 승리해 유리한 위치에서 토너먼트에 진출하겠다는 각오다.





다만, 이 경기에서 에이스 쿠보 타케후사가 무릎 부상을 당한 점은 일본으로선 아쉽다. 이미 미토마 카오루와 미나미노가 부상으로 최종 명단에 포함되지 못했고, 주장 엔토 와타루 마저 월드컵 직전 부상으로 낙마한 상황에서 쿠보까지 잃게 된다면 일본으로선 큰 손실일 수밖에 없다.