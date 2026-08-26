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배웅기

"오래 기억될 추억으로 남길" 충남아산, 아인하우스 아이들과 특별한 여름 물놀이 즐겨

충남아산FC
M. Kim
I. Shin
J. Park
J. Yoon

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 21일 여름방학을 맞아 진행한 '아인하우스 파라다이스 스파 도고 현장 체험 학습'을 성황리에 마무리했다.

아인하우스는 지역 아동이 안정적인 환경에서 건강히 성장할 수 있도록 생활과 교육을 지원하는 아동복지시설이다. 충남아산과 아인하우스의 인연은 지난해부터 꾸준히 이어지고 있다. 지난해 5월 손준호의 기부금 전달을 시작으로 6월 한교원의 기부, 7월 재능 기부 프로그램, 11월 대한민국 국가대표팀 친선경기 볼리비아전 관람, 12월 여성용품 기부 등 다양한 활동을 함께했다.

충남아산은 아이들에게 즐거운 추억을 선물하고자 구단 후원사 '파라다이스 스파 도고'와 함께 이번 현장 체험 학습을 마련했다. 파라다이스 스파 도고는 아인하우스에 입장권 50매, 구명조끼 등을 무상으로 지원했다. 이날 행사에는 양승욱, 김민호, 신일연, 성문경, 박주영, 윤제희가 참여해 아이들과 즐거운 시간을 보냈다.

신일연은 "아이들과 함께 즐거운 시간을 보냈다. 처음에는 조금 어색했는데, 금방 친해져 다행이었다. 오늘 하루가 아이들에게 오래 기억될 추억으로 남았으면 좋겠다"고 전했다.

조태호 파라다이스 스파 도고 지점장은 "충남아산과 함께 지역 아이들에게 즐거운 추억을 선물할 수 있어 기쁘게 생각한다. 의미 있는 활동에 함께할 수 있도록 제안해 주신 구단에 감사드린다. 앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

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