오래 기다리셨습니다…'NEW 그리즈만' 이강인, AT 마드리드 이적 '오피셜' 임박! "메디컬 테스트 통과→금주 공식 발표 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)의 아틀레티코 마드리드 이적이 임박했다.

아틀레티코 소식에 정통한 스페인 매체 '에스토 에스 알레띠'는 14일(이하 한국시간) "아틀레티코의 이강인 영입 작업이 사실상 마무리 단계에 접어들었다. 이번 주 발표가 이뤄질 전망"이라고 보도했다.

매체에 따르면 이강인은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 국내에서 휴가를 보냈고, 최근 메디컬 테스트를 통과했다. 이적료는 기본 3천 500만 유로(약 596억 원)에 옵션 500만 유로(약 85억 원)가 더해진 조건이며 계약 기간은 오는 2031년까지다.

이강인의 아틀레티코 이적 임박 소식은 예상치 못한 경로를 통해 확인됐다. 서울 영등포구 소재 도림동 교육센터는 13일 홈페이지에 "아틀레티코 팀 닥터 호세 마리아 비야론 박사가 11일 SOL 월례 세미나의 일환으로 센터를 방문해 강연을 진행했다"며 "비야론은 이강인의 메디컬 테스트를 위해 방한했고, 바쁜 일정에도 시간을 내 센터를 찾아 주었다"고 밝혔다.

12일 유럽 이적시장 소식에 밝은 후안 아리엔 기자에 의하면 이강인은 휴가를 마친 뒤 스페인 마드리드로 이동해 공식 메디컬 테스트를 진행할 예정이다. 이에 앞서 한국에서는 간단한 건강 검진을 받은 것으로 전해졌다.

이강인이 파리 생제르맹(PSG) 입단 3년 만에 유니폼을 갈아입는다. 이강인은 지난 2023년 여름 RCD 마요르카에서 이적해 온 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 리그 1에서는 중용됐지만, 가장 비중이 큰 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 벤치를 지키기 일쑤였다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 동시에 아틀레티코의 오랜 구애 역시 결실을 맺었다. 아틀레티코는 이강인이 마요르카에서 뛰던 시절에도 영입을 원했지만, 당시 PSG와 경쟁에서 밀렸다. 이후에도 꾸준히 이강인의 동향을 주시해 온 것으로 알려졌다.

아틀레티코의 마테우 알레마니 스포츠 디렉터와 디에고 시메오네 감독은 올여름 올랜도 시티 SC로 떠난 앙투안 그리즈만의 공백을 이강인이 메울 수 있을 것으로 판단하고 있다. 스페인 매체 '마르카'는 14일 아틀레티코의 이강인 영입이 임박했음을 알리며 그를 'nuevo Griezmann(누에보 그리즈만·새로운 그리즈만)'으로 표현했다.