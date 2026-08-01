오래 기다리셨습니다…이한범, UCL 무대 입성 '오피셜' 공식 발표 임박! "메디컬 테스트 통과→브뤼허 이적 확정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이한범(24·미트윌란)이 클뤼프 브뤼허 KV 유니폼을 입는다.

벨기에 매체 '보트발포커스'는 1일(이하 한국시간) "브뤼허의 이한범 영입이 공식 발표만을 남겨 두고 있다. 그는 이적에 앞서 메디컬 테스트를 성공적으로 마쳤다"고 보도했다.

매체에 따르면 이한범의 이적료 총액은 1천 50만 유로(약 175억 원)로, 기본 900만 유로(약 150억 원)에 옵션 150만 유로(약 25억 원)가 더해진 조건이다. 이한범은 브뤼허에서 150만~200만 유로(약 25억~33억 원)에 달하는 연봉을 수령할 예정이다.

축구 통계 매체 '트랜스퍼마크트'에 의하면 이한범의 이적료 1천 50만 유로는 브뤼허 역대 3위에 해당하는 금액이다. 브뤼허가 이한범을 즉시 전력감으로 보고 있는 동시에, 향후 성장 가능성까지 높이 평가하고 있음을 보여 주는 대목이다.

이적이 성사될 경우 이한범은 얀 조머, 치베요 사와, 안드레이 바소비치에 이은 브뤼허의 올여름 네 번째 영입이 된다. 조엘 오르도녜스의 부상 이후 센터백 보강을 최우선 과제로 삼은 브뤼허는 이한범 영입으로 한숨을 돌릴 전망이다.

벨기에 매체 'HLN' 역시 이한범이 브뤼허에서 곧바로 주전을 꿰찰 것으로 내다봤다. 매체는 지난달 30일 "이한범은 브랜던 메헬러와 호흡을 맞출 예정"이라며 "700만 유로(약 117억 원) 이상의 이적료는 주전으로 활약해야 할 선수라는 점을 고려하면 브뤼허가 충분히 감당할 수 있는 금액이다. 특히 부상으로 이탈한 오르도녜스의 복귀 전까지는 더 그렇다"고 설명했다.

2023년 여름 FC서울을 떠나 미트윌란에 합류한 이한범은 통산 67경기 3골 8도움을 올리며 덴마크 수페르리가 정상급 센터백 중 한 명으로 자리매김했다. 특히 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맹활약을 펼치며 수많은 빅클럽의 이목을 끌었다.

비록 빅 리그 입성은 다음을 기약하게 됐지만, 브뤼허 역시 이한범에게 기회의 장이 될 수 있다는 평가다. 브뤼허는 지난 시즌 벨기에 프로 리그 정상에 오르며 새로운 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출권을 확보했다. 이한범의 데뷔전은 내달 8일 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 열리는 KV 코르트레이트와 2026/27 벨기에 프로 리그 1라운드 홈 경기가 될 가능성이 높다.