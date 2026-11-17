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프로축구 충남아산FC가 지난 12일 이순신종합운동장에서 ‘풍기이지더원 어린이집’ 어린이 20명과 함께 스타디움 투어를 진행했다.

이번 프로그램은 지역 어린이들이 구단의 홈구장인 이순신종합운동장을 방문해 축구를 접하고 선수들과 함께 뛰며 스포츠의 즐거움을 경험할 수 있도록 마련됐다. 첫 시간에는 충남아산FC와 축구에 대해 알아보는 시간을 가졌다. 구단 담당자는 어린이들의 눈높이에 맞춰 축구와 구단을 소개하며 이어질 축구 클리닉에 대한 기대감을 높였다.

이어 김영남, 김주성, 김종민 선수가 일일 선생님으로 나섰다. 세 선수는 먼저 힘차게 구호를 외치고 준비운동을 하며 추운 날씨에 굳은 몸을 풀었다. 또한 드리블과 슈팅 등 축구의 기초 동작을 직접 선보이며 아이들의 참여를 이끌었다. 특히 이날 축구교실은 기술 습득보다 공을 차는 즐거움을 느끼는 데 초점을 맞춰 이뤄졌다.

일일 선생님으로 나선 김종민은 “아이들과 함께 공을 차며 즐거운 시간을 보냈다. 생각보다 아이들이 잘 따라와 줘서 놀랐고 적극적으로 참여해 줘서 고마웠다. 오늘의 경험이 좋은 추억으로 남아 앞으로도 축구를 즐겁게 접하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

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충남아산FC는 앞으로도 지역 어린이들이 축구를 배우고 즐길 수 있는 프로그램을 운영하며 구단과 인연을 맺을 수 있도록 지속적으로 노력할 계획이다.