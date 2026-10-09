'옛날 성질 나오네' 열 받은 무리뉴, 기자에게 직격탄 "말도 안 되는 소리!" 음바페 건에 불쾌 폭발

[골닷컴] 김형중 기자 = 스페인 라리가 거함 레알 마드리드의 주제 무리뉴 감독이 에이스 킬리안 음바페(27)를 둘러싼 논란에 대해 강하게 반박하며 그가 비야레알과 홈 경기에 선발 출전할 것이라 밝혔다.





무리뉴 감독은 9일(한국시간) 열린 비야레알전 사전 기자회견에서 음바페를 향한 최근 비판에 정면 대응했다. 논란의 발단은 지난달 25일 국가대표 첫 경기에서 부상을 당한 음바페가 회복 기간 중 파리 나이트클럽 입장 사진이 포착되고, 스위스에서 자전거를 타는 영상을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리면서 시작됐다. 더욱이 무리뉴 감독이 과거 선수들에게 자전거 타기에 대해 주의를 준 적이 있었던 터라 파장이 더 컸다. 지난 시즌 막판 타이틀 경쟁 도중 음바페가 부상 회복 기간 요트에서 찍힌 사진이 논란이 됐던 전례도 있어 비판의 목소리는 더욱 거세졌다.





그러나 무리뉴 감독은 기자회견에서 이를 정면으로 받아쳤다. 그는 "말도 안 되는 소리"라고 황당해 하며 "지난 몇 주간 축구계에 큰 사건들이 충분히 있었는데, 그게 부족했던 모양이다. 맨체스터 시티 이슈 같은 거대한 사건도 있고, 당신들이 이야기하기 싫어하는 네그레이라 사건도 있었다. 내 나라 포르투갈에서는 크리스티아누 호날두와 감독 사이의 어려운 상황도 있다. 하지만 그것도 부족했나 보다. 레알 마드리드는 레알 마드리드다. 첫 번째 질문은 경기에 관한 이야기일 거라 생각했는데, 이렇게 됐다"라며 어이 없어 했다.





음바페의 재활 과정에 대한 해명도 상세하게 내놓았다. 그는 "휴식기 동안 레알 마드리드 선수들은 모범적이었다. 부상을 당한 선수들은 곧바로 훈련장으로 와서 진단을 받고 재활 계획을 세웠다. 음바페도 여기 왔고 진단을 받았다. 그의 무릎에는 잊을 수 없는 부상 전력이 있기 때문에 외부 전문가 자문도 구했는데, 레알 마드리드의 진단과 외부 전문가의 의견이 완전히 일치했다. 회복 과정의 세세한 부분까지 알 필요는 없다. 그런데 사람들은 문제를 찾으려 든다"라며 한탄했다.





다음 경기 RMA 스페인 프리메라리가 15:00 VIL

현지 언론의 타겟이 됐던 나이트클럽과 스위스 방문 논란에 대해서도 직접 설명했다. 무리뉴 감독은 "파리의 그 클럽은 클럽이 아니었다. 사적인 행사를 위해 잠시 바꾼 공간이었다. 스위스에서는 그저 호텔이었는데, 작은 별채들이 있고 각 별채에 레스토랑과 스파로 이동할 수 있는 자전거가 비치돼 있었다. 완전히 안정을 취하는 곳이었다"라고 설명했다.





무리뉴 감독은 이 같은 언론 보도의 의도가 팬들이 음바페에게 야유를 보내도록 유도하기 위한 것이라고도 봤다. 그는 "베르나베우가 공정하길 바란다. 공정하다는 것은 지능적이고 상황 파악을 할 줄 안다는 뜻"이라고 강하게 말했다. 이어 "한 가지 약속하겠다. 레알 마드리드 선수가 레알 마드리드 선수답지 않게 행동한다면, 그 선수는 벤치에서도 볼 수 없을 것이다. 집에 있을 테니 야유를 보낼 기회조차 없을 것"이라며 "음바페는 (비야레알과) 경기를 뛴다. 벤치가 아니다. 그리고 그가 뛴다면, 그건 그가 레알 마드리드에 실망을 주지 않았다고 내가 확신하기 때문"이라고 강조했다.





음바페는 레알 마드리드에서의 두 시즌 동안 꾸준히 득점을 이어오고 있다. 2024/25시즌에는 31골, 2025/26시즌에는 25골로 모두 리그 득점왕을 차지했다. 올 시즌도 7골로 공동 2위에 올라있다. 2026 북중미 월드컵에서 프랑스 대표로 맹활약하며 발롱도르 후보군에도 이름이 오르내리고 있다. 다만 레알 마드리드에서 아직 주요 대회 트로피를 들지 못했다.





한편, 레알 마드리드는 현재 라리가 1위 바르셀로나에 승점 6점 차로 뒤진 4위를 달리고 있다. 비야레알전은 10월 25일 캄프 누에서 치르는 엘 클라시코를 향한 빡빡한 10월 일정의 첫 경기다.