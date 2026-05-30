옌스 카스트로프·이기혁 선발 낙점! 트리니다드토바고전 고지대 적응 & 조직력 업그레이드 노린다

[골닷컴] 김형중 기자 = 깜짝 발탁 주인공 이기혁(26)과 첫 외국 태생 혼혈선수 옌스 카스트로프(23)가 트리니다드토바고전 선발 멤버로 낙점 받았다. 월드컵 직전 열릴 두 번의 평가전은 고지대 적응과 함께 조직력 업그레이드의 무대로 삼는다.





홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 31일(이하 한국 시간) 오전 10시 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 트리니다드토바고와 평가전을 치른다. 내달 12일 체코와의 월드컵 조별리그 1차전을 앞두고 갖는 2연전 중 첫 번째 경기로, 사실상 월드컵 최종 점검 무대다.





월드컵 본선 첫 경기를 앞두고 남은 단 2경기일뿐만 아니라 고지대 적응에 대한 점검을 할 수 있는 최적의 무대다. 그만큼 선수단에서 어떤 선수가 출전하느냐가 큰 관심사다. 홍명보 감독은 경기 하루 전 훈련에 앞서 취재진과 만난 자리에서 트리니다드토바고전 선수 활용 방안에 대해 힌트를 줬다.





먼저 3월 A매치에 소집했지만 가벼운 부상으로 중도 하차했던 카스트로프에 대해 입을 열었다. 홍명보 감독은 "왼쪽 측면 수비 포지션에 이태석과 옌스 두 선수가 있는데 전혀 다른 스타일의 선수라 뽑았다"라며 "아마 내일은 옌스가 선발 출장할 것이다. 그 선수의 장점을 살릴 수 있는 방법을 찾고 그 선수에게 그런 부분을 주문할 생각이다"라고 말했다. 이어 "양쪽 풀백 선수들이 교체가 될 수 있지만 옌스의 장점을 살릴 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 선발 출전을 예고했다.





소속팀인 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 왼쪽 측면 수비수로 많은 경기를 소화한 카스트로프는 지난해 소집 당시에는 3선 미드필더로 활용됐지만 3월 소집 시 본래 위치인 왼쪽 수비로 뽑혔다. 다만 영국 밀턴 케인즈에서 코트디부아르와 친선경기를 앞두고 부상을 당해 소집해제 된 바 있다. 홍명보 감독은 측면 자원으로 검증을 원했지만 실전에 투입하지 못해 아쉬움을 나타냈었다.





대한축구협회





깜짝 발탁한 이기혁에 대해서도 밝혔다. 그는 "일단 중앙 수비수 쪽으로 스타트할 생각이다. 좋은 컨디션과 경기력을 유지하고 있다. 리그에서 검증이 됐기에 선발했다"라고 전했다. 또 "고쳐야 할 부분도 있는데 선수에게 얘기해 주고 있다. 내일은 중앙 수비수로 스타트할 것"이라며 이기혁의 선발 출전도 암시했다.





K리그 강원FC 소속의 이기혁은 이번 대표팀에서 가장 이목을 끄는 선발이었다. 지난 16일 최종 엔트리 발표 당시 홍명보 감독은 "멀티 능력이 중요하다고 생각했다. 이기혁은 미드필더와 풀백 모두 뛸 수 있는 다재다능한 선수다. 강원이 좋은 축구를 하고 있는데 핵심이 이기혁이었다"라며 선발 배경을 설명한 바 있다. 왼발잡이 수비수인 이기혁은 스리백의 왼쪽과 중앙 모두 소화할 수 있고, 포백으로 나올 경우 왼쪽 풀백도 가능한 멀티 자원이다.





두 선수의 선발 출전은 어느 정도 예상됐었다. 앞서 언급했듯이 카스트로프는 왼쪽 측면 수비수로 대표팀에서 뛴 경험이 없다. 이기혁도 2년 만에 대표팀 복귀이자 4년 만에 경기 출전이다. 때문에 두 선수 모두 평가전을 통해 기존 선수들과 호흡을 맞출 필요가 있다.





또한 이번 평가전이 열리는 솔트레이크시티는 해발 1460m의 고지대다. 홍명보호는 월드컵 조별리그 1·2차전이 열리는 멕시코 과달라하라(해발 1570m)의 고지대 환경에 미리 적응하기 위해 이곳에 사전캠프를 차렸다. 단순한 전력 점검을 넘어 고지대 환경에서 90분을 소화하는 체력적 적응이 이번 평가전의 또 다른 목적이다. 카스트로프와 이기혁 역시 선발대로 합류해 지난 19일부터 솔트레이크시티에서 훈련을 시작하며, 고지대 적응을 이미 마친 상태라 선발 출전에 무리가 없다.





홍명보 감독은 두 팀의 기량이 많이 떨어지는 것 아니냐는 주변의 우려에 "우리가 고지대에서 얼마나 할 수 있는지 보는 경기"라고 못 박은 바 있다. 고지대 경기에서 평소 기량을 선보일 수 있다면 과달라하라에서 열리는 체코와 멕시코전에 대한 기대감을 높일 수 있다.