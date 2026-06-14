[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵 무대에서 아시아 축구가 강세를 보이고 있다. 대회 3일째까지 유럽 팀에 맞서 한 번도 지지 않았다.





지난 12일(이하 한국시간) 개막한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 아시아 3개국이 유럽에 맞서 강세를 보이고 있다. 지금까지 대한민국과 카타르, 호주가 각각 체코, 스위스, 튀르키예와 싸웠는데 2승 1무로 한 번도 패하지 않았다.





먼저 개막일에 체코와 만난 A조의 한국은 2-1 역전승을 따냈다. 체코의 고공 축구에 다소 고전하며 선제골을 내줬지만 황인범과 오현규의 연속골이 나오며 경기를 뒤집는 데 성공했다. 한국은 캡틴 손흥민을 중심으로 유럽의 다양한 무대에서 뛰는 선수들이 모두 제 역할을 해내며 경기 내내 체코에 우세한 모습을 보였다. 경기 후 체코의 미로슬라프 코우벡 감독은 “한국 선수들의 움직임을 막을 수 없었다”며 패배를 인정했다.





14일 스위스와 격돌한 B조의 카타르는 1-1 무승부를 거뒀다. 전반 17분 만에 브릴 엠볼로에게 페널티킥 선제골을 내준 카타르는 경기 내내 스위스의 파상공세를 잘 막아내며 버티다 후반 추가시간 동점골에 성공했다. 호맘 아흐메드가 왼쪽에서 올린 긴 크로스를 부알렘 쿠키가 머리로 받아 넣었다. FIFA의 공식 결과는 스위스 수비수 미로 무하임의 자책골로 기록됐지만 카타르의 종료 직전 높은 집중력이 빛나는 순간이었다. 지난 2022 대회 개최국이었지만 3전 전패로 예선 탈락한 카타르는 이번 대회 첫 경기에서 유럽의 다크호스 스위스와 비기며 역사상 첫 월드컵 승점을 따냈다.





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같은 날 호주도 유럽 팀을 상대로 승리를 거뒀다. 호주는 D조 예선 첫 경기에서 튀르키예를 만나 2-0으로 완승을 거뒀다. 5백으로 나와 선수비 후역습 전략을 구사한 호주는 전반 27분 20세의 네스토리 이란쿤다가 빠른 발을 활용한 역습으로 선제골을 뽑아냈다. 이어 후반 30분에는 또 다시 역습 상황에서 코너 맷컬프가 중거리 슈팅을 때려 골망을 흔들며 승부에 쐐기를 박았다. 호주는 90분 내내 영리한 경기 운영으로 승점 3점을 얻으며 조 2위에 올라섰다.





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지금까지 결과를 보면, 더 이상 월드컵 무대에서 유럽의 아성에 맥없이 무너지던 아시아 팀들이 아니다. 체코전 선발로 뛴 한국 선수들을 비롯해 많은 아시아 선수들이 유럽 무대에서 활동하며 이제 더 이상 유럽 선수들에 대한 공포가 없다. 또한 홍명보 감독과 호주의 토니 포포비치 감독이 보여준 바와 같이 상대 팀 공략을 위한 맞춤 전략도 적절히 잘 통했다.





이번 대회 아시아 팀은 총 7팀으로 이미 경기를 치른 세 국가 외 일본(F조)과 이란(G조), 이라크(I조) 그리고 요르단(J조)이 첫 경기를 앞두고 있다. 특히 일본은 이미 지난 대회 때도 스페인과 독일을 연달아 잡았고, 최근 A매치 유럽 팀 상대 3연승을 달리고 있다.





일본은 15일 오전 5시 네덜란드와 맞붙고, 이란은 1차전 오세아니아의 뉴질랜드를 상대한 뒤 2차전 유럽의 벨기에를 만난다. 이라크와 요르단은 17일 각각 1차전 상대로 노르웨이와 오스트리아와 격돌한다. 유럽 팀을 상대로 아시아 팀들이 어떤 경기력을 선보일지 기대된다.