공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

이강인(25·아틀레티코 마드리드) 영입을 주도했던 최고경영자(CEO) 미겔 앙헬 힐 마린(63·스페인)이 내후년에 떠나는 모양새다.

아틀레티코 마드리드 소식을 전문적으로 다루는 엘 클럽 우리아는 27일(한국시간) “예상치 못한 변수가 발생하지 않는 이상 힐 마린은 2028년 6월에 아틀레티코 마드리드를 떠날 예정”이라며 “아틀레티코 마드리드는 그전까지 새로운 CEO를 선임해야 하는 가운데 이미 이러한 변화와 새로운 경영 모델에 대비하고 있다”고 보도했다.

1987년부터 2003년까지 16년간 아틀레티코 마드리드 회장으로 재임했던 그레고리오 헤수스 힐의 아들인 힐 마린은 1993년 아틀레티코 마드리드 CEO로 취임했다. 이후 2004년 새롭게 아틀레티코 마드리드 회장으로 부임한 엔리케 세레소와 함께 지분을 과반수 소유하며 구단을 운영해 왔다.

그러다 2025년 미국 자산 운용사인 아폴로 글로벌 매니지먼트가 아틀레티코 마드리드를 인수하겠다는 뜻을 밝히자, 힐 마린은 20억 유로(약 2조 9200억 원) 이상에 매각하기로 합의했다.당시 힐 마린은 “좋은 결과를 얻고 팬들을 만족시키려면 선수와 인프라에 상당한 금액을 지속적으로 투자해야 한다. 그러한 투자는 외부에서 이루어져야 한다”고 설명했다.

광고 광고

다만 당시 아폴로 글로벌 매니지먼트와의 계약 조건에 따라 힐 마린과 세레소는 각각 직위를 그대로 유지하되 2028년 6월까지만 8억 유로(약 1조 1680억 원) 규모의 스포츠 시티 프로젝트(리야드 에어 메트로폴리타노 인근에 조성 중인 대규모 민관 협력 스포츠·레저·문화 복합단지) 등 주요 사업을 감독하기로 했다.

다음 경기 ELC 스페인 프리메라리가 12:30 ATM

한편, 힐 마린은 이강인 영입을 주도한 인물로 알려져 있다. 실제 지난 4~5년 동안 이강인을 영입하길 원했고, 결국 지난여름 파리 생제르맹(PSG) 회장 나세르 알 켈라이피와 대화를 통해 최종적으로 합의를 맺었다. 힐 마린은 이강인의 뛰어난 재능과 실력을 높게 평가했고, 또 아시아 시장 점유율을 확대하기 위해 이강인 영입을 적극 추진한 것으로 알려졌다.