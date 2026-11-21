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‘코리안 몬스터’ 김민재(30·바이에른 뮌헨)의 거취를 둘러싼 소문이 무성한 가운데, 페네르바체(튀르키예) 복귀설이 나왔다.

튀르키예 매체 하베를러 닷컴은 21일(한국시간) “페네르바체는 겨울 이적시장에서 김민재를 영입 1순위로 고려하고 있다”며 “바이에른 뮌헨이 김민재의 이적료로 2000만 유로(약 295억 원)를 요구하는 것으로 알려졌지만, 최종 결정권은 김민재에게 있다”고 보도했다.

보도에 따르면 전력 강화를 목표로 하는 페네르바체는 나단 아케의 연이은 부상으로 겨울 이적시장 때 수비진 보강을 목표로 하면서 센터백을 찾고 있다. 이런 가운데 최근 미래가 불투명한 김민재를 최우선 영입 대상으로 낙점했다.

페네르바체는 이미 김민재 영입을 위해 바이에른 뮌헨과 접촉고, 바이에른 뮌헨이 김민재의 이적료로 2000만 유로를 원한다는 답변을 받았다. 이후 페네르바체는 김민재의 결정을 기다리고 있으며, 만약 김민재가 이적에 동의한다면 협상을 진행할 예정이다.

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하베를러 닷컴은 “페네르바체는 과거 팀의 스타였던 김민재를 다시 영입하길 원하지만, 이적성사 여부는 선수 본인의 결정에 달려 있다”며 “만약 김민재가 페네르바체 유니폼을 다시 입는 것에 긍정적인 반응을 보인다면, 페네르바체는 공식적인 이적 협상을 시작할 것”이라고 덧붙였다.

김민재가 만약 겨울 이적시장 때 페네르바체로 복귀한다면, 5년 만에 친정팀으로 돌아가게 된다. 그는 지난 2021년 페네르바체 유니폼을 입고 1년간 주축으로 맹활약하다가 이듬해 나폴리(이탈리아)로 적을 옮겼다. 페네르바체에서 통산 40경기(선발 39경기·출전시간 3358분)를 뛰었다.

한편, 김민재는 현재 이적설이 무성하다. 이번 시즌이 끝나면 계약 마지막 해에 접어들지만, 아직 구체적인 재계약 논의가 없어 미래가 불투명한 김민재는 유벤투스와 AC밀란, 아스널, 애스턴 빌라, 토트넘 등의 관심을 받고 있다.