연장옵션 발동 원치 않아 불과 3개월 만에 떠난다…MLS 입성한 ‘콜롬비아 특급’ 하메스, 미네소타와 이별 전망

[골닷컴] 강동훈 기자 = 하메스 로드리게스(34·콜롬비아)가 2026 북중미 월드컵이 끝난 후 미네소타 유나이티드 동행을 마칠 거로 예상되고 있다. 만약 그가 떠나게 된다면 미네소타 유나이티드 유니폼을 입은 지 불과 3개월여 만이다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 10일(한국시간) “콜롬비아의 스타 하메스가 다음 주에 미네소타를 떠날 예정”이라며 “소식통에 따르면 북중미 월드컵이 끝난 이후 그는 미네소타에 복귀하지 않을 것”이라고 전했다.

보도에 따르면 하메스는 오는 14일 미국 미네소타주 세인트폴의 알리안츠 필드에서 펼쳐지는 콜로라도 래피즈와 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 13라운드 홈경기를 끝으로 미네소타를 떠나 조국으로 건너간 후 북중미 월드컵에 출전할 계획이다. 그리고 이는 미네소타에서 그의 마지막 경기가 될 전망이다.

하메스는 미네소타와 계약기간이 내달 30일까지지만 구단이 12월 31일까지 계약기간을 연장할 수 있는 옵션을 가지고 있다. 그러나 그는 옵션을 발동하는 걸 원하지 않았고, 구단은 그의 뜻을 존중하기로 했다. 이에 따라 하메스는 미네소타와 3개월 짧은 동행을 마치게 됐다.

일각에선 하메스가 북중미 월드컵을 끝으로 현역 생활을 끝낼 거란 관측도 전하고 있다. 거듭되는 부상으로 심신이 지친 데다, 이와 맞물려 기량이 하락한 게 이유다. 실제 그는 최근까지도 심각한 탈수 증상을 보이면서 병원에 입원하는 등 힘든 시기를 겪었다.

엔비가도에서 프로에 데뷔한 하메스는 반필드, 포르투, AS모나코, 레알 마드리드, 바이에른 뮌헨, 에버턴, 알라이얀, 올림피아코스, 상파울루, 라요 바예카노, 클루브 레온 등을 거쳐 지난 2월 FA(자유계약선수) 신분으로 새 팀을 찾다가 미네소타 유니폼을 입으면서 MLS에 입성했다.

하메스는 그러나 발 부상과 심각한 탈수 증상 등을 이유로 결장하는 날이 많았다. 실제 미네소타 유니폼을 입은 이래 지금까지 고작 공식전 6경기 출전에 그쳤다. 그마저도 선발로 나선 건 2경기밖에 되지 않는다. 공격포인트는 올리지 못했다.