연승으로 분위기 탄 충남아산FC, 시즌 막바지 플레이오프권 추격 불씨 살린다!

최근 2연승과 함께 상승세 분위기를 이어가고 있는 충남아산FC가 플레이오프 진출을 위해 막판 순위 뒤집기에 나선다.

충남아산FC는 오는 8일 오후 4시 30분 파주스타디움에서 파주 프런티어FC와 K리그2 32라운드 맞대결을 펼친다. 현재 충남아산FC는 11승9무9패, 승점 42를 쌓아 7위에 올라 있다. 플레이오프 진출권인 6위 화성FC(승점 45)와 격차는 승점 3이다. 3경기를 남겨둔 가운데 이제는 매 경기 승점을 쌓으며 추격의 고삐를 당겨야 한다.

최근 충남아산FC의 분위기는 뜨겁다. 직전 김포FC와 K리그2 31라운드 홈경기에서 5대 1 대승과 함께 2연승을 이어갔다. 또한 31라운드 베스트팀에 선정되며 기쁨을 배로 누렸다. 특히 폭발적인 득점력이 고무적이다. 그간 매 경기 아쉬움을 남겼던 결정력을 보강하며 이호인, 손준호, 데니손이 잇따라 득점포를 가동했다. 또한 구단 한 경기 최다득점 기록(5골)까지 기록하며 남은 경기를 기대하게 했다.

공격의 중심에는 손준호와 데니손이 있다. 나란히 멀티골을 기록하며 대승에 앞장섰다. 특히 손준호는 K리그 통산 30골·30도움까지 달성하면서 득점과 도움 양면에서 존재감을 발휘하며 팀 공격에 힘을 싣고 있고, 해결사다운 면모를 보여주고 있는 데니손은 구단 최다 공격포인트 1위(22골·6도움)로 올라섰다.

다음 경기 PAJ K리그2 02:30 CHU

충남아산FC의 목표는 남은 3경기에서 최대한 많은 승점을 확보해 플레이오프 진출을 이뤄내는 것으로, 최근 연승으로 추격의 발판을 마련한 만큼 마지막까지 집중력으로 순위 경쟁을 이어가겠다는 다짐이다.