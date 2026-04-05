역시 韓 축구 대들보! 손흥민, '도움 포트트릭'으로 에이징 커브 논란 잠재웠다…LAFC는 올랜도에 6-0 대승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 최근 계속되는 무득점으로 '에이징 커브' 논란에 휩싸인 손흥민(33)이 커리어 첫 4도움을 올리며 로스앤젤레스(LA) FC의 대승을 견인했다.

LAFC는 5일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티 SC와 2026 메이저리그사커(MLS) 6라운드 원정 경기에서 다비드 브레칼로의 자책골, 드니 부앙가의 해트트릭, 세르지 팔렌시아와 타일러 보이드의 연속골에 힘입어 6-0으로 승리하며 6경기 무패 행진(5승 1무)을 내달렸다.

이날 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했고, 브레칼로의 자책골을 유도한 데 이어 전반에만 4도움을 뽑아내며 6골 중 5골에 관여했다.

전반 7분 예리한 컷백으로 브레칼로의 자책골을 이끌어 낸 손흥민은 전반 20분 절묘한 스루패스와 전반 23분 중원에서 풀어 나오는 탈압박 이후 패스로 각각 부앙가의 추가골과 멀티골을 도왔다. 전반 28분에는 부앙가와 아크 정면에서 2대 1 패스를 주고받으며 서로 득점과 도움 해트트릭을 완성했다. 손흥민은 전반 40분 팔렌시아의 다섯 번째 득점까지 도우며 방점을 찍었다.

손흥민은 후반 12분 다비드 마르티네스와 교체되며 일찌감치 체력 안배에 돌입했다. 점수 차가 벌어질 대로 벌어진 만큼 사흘 뒤 같은 장소에서 예정된 크루스 아술과 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에 초점을 맞추겠다는 마크 도스 산토스 감독의 의도였다.

LAFC는 후반 25분 보이드가 1골을 추가하며 6-0 완승을 거뒀고, 손흥민은 9경기에서 1골 7도움을 적립하며 올 시즌 MLS 도움 1위로 올라섰다.

축구 통계 매체 'FotMob'은 손흥민에게 평점 9.8을 부여하며 MOTM(Man Of The Match)으로 선정했다. 손흥민은 4도움을 비롯해 패스 성공률 85%(17/20), 찬스 메이킹 5회, 슈팅 4회, 볼 회수 4회, 지상 경합 성공 3회, 드리블 성공 2회 등을 기록하며 전천후 공격수의 면모를 뽐냈다.