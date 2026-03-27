“역사적인 날” 축구협회 ‘오피셜’ 공식발표…‘542승 245무 212패’ 한국 축구, 코트디부아르전 통산 1000번째 A매치

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국 축구가 역사적인 1000번째 A매치를 맞이한다. 대한축구협회는 28일 영국 밀턴 케인즈 스타디움MK에서 개최되는 코트디부아르와의 평가전를 통해 통산 1000번째 A매치를 갖게 된다고 밝혔다. 특히 영국이 한국의 첫 A매치가 열린 장소라는 점에서 의미를 더한다.

공식적으로 기록된 한국의 첫 A매치는 1948년 8월 2일 진행된 1948 런던 올림픽 16강 멕시코전이다. 이 경기에서 한국은 정국진의 멀티골 활약으로 멕시코를 5대 3으로 꺾으며 역사적 첫 승을 기록했다. 멕시코는 2026 북중미 월드컵 A조에 함께 속해 있다. 한국은 1948년 당시 별도의 아시아 예선 없이 올림픽 참가 신청을 통해 출전했다.

이후 한국은 월드컵 본선 12회 진출을 비롯해 아시안컵, 메르데카컵, 킹스컵 등 다양한 국제대회와 경기를 통해 태극전사의 위용을 떨쳤다. 다양한 무대에서 A매치 999경기를 치르는 동안 통산 542승245무212패의 전적을 기록하고 있다.

역대 최다 연속 무패 기록은 1986년 9월 1986 서울 아시안게임 인도전 승리를 시작으로 1989년 6월 대통령배 국제축구대회 체코전 승리까지 이어진 29경기 연속 무패(21승8무) 기록이며, 최근 최다 연속 무패 기록은 2008년 2월 2010 남아공 월드컵 예선 투르크메니스탄전을 시작으로 2009년 11월 덴마크 친선경기까지 이어진 27경기 연속 무패(14승13무) 기록이다.

특히 한국은 999번의 A매치를 치르는 동안 2002 한·일 월드컵에서 월드컵 역사상 최초로 아시아를 대표해 4강에 진출하며 전국을 붉은 물결로 물들였다. 또한 A매치 역사와 함께하는 차범근, 박지성, 손흥민으로 이어지는 '글로벌 스타 플레이어' 계보는 한국을 넘어 아시아 축구인들의 자부심으로 자리매김했다.

‘캡틴’ 손흥민은 현재 A매치 140경기를 소화하면서 역대 통산 A매치 최다 출전을 기록하고 있다. 그가 앞으로 A매치를 출전할 때마다 기록은 새롭게 경신된다. 아울러 이 기간 54골을 넣어 차범근(58골)에 이어 역대 통산 A매치 최다 득점 2위에 올라 있다.

한국이 역대 가장 많이 맞붙은 상대는 일본으로 총 82전 42승23무17패를 기록하고 있다. 이 기록들은 축구협회가 취합해 공식 경기로 인정하는 기록으로서 연령제한이 도입되기 시작한 1992 바르셀로나 올림픽, 2002 부산 아시안게임 이전의 올림픽과 아시안게임 기록을 포함하고 있다.