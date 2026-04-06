[골닷컴] 강동훈 기자 = ‘손세이셔널’ 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 전반전에만 4도움을 기록하는 미친 활약을 펼치면서 팀 승리를 이끌었다. 전반전 또는 후반전 45분 내 4도움 이상을 기록한 건 미국 메이저리그사커(MLS) 역사상 리오넬 메시(38·인터 마이애미)에 이어 두 번째 대기록이다.



MLS 사무국은 5일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “손흥민이 최고의 기량을 보여주고 있다. 전반전에만 무려 4도움을 기록하며 공격을 이끌었다”면서 “놀랍게도 손흥민은 MLS 역사상 전반전 또는 후반전 45분 내 4도움을 기록한 두 번째 선수가 되었다. 그에 앞서 메시가 2년 전에 후반전에 5도움을 기록했다”고 알렸다.

앞서 손흥민은 같은 날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 펼쳐진 2026 MLS 정규리그 6라운드 홈경기 올랜도 시티전에서 선발 출전했다. 최전방 공격수로 나선 그는 드니 부앙가, 타일러 보이드와 함께 공격 삼각 편대를 꾸렸다.

3월 A매치 기간 코트디부아르, 오스트리아와 2연전 모두 출전하고 장거리 비행으로 인해 체력적인 부담이 컸던 데다, 최근 침묵이 길어지자 ‘에이징 커브(선수가 나이가 들면서 능력이 감퇴하는 것을 나타내는 표현)’가 온 것 같다는 지적까지 받으면서 불편한 기색을 보였던 그는 가벼운 몸놀림 속에 펄펄 날았다.

측면과 중앙을 자유롭게 오가면서 공격을 이끈 손흥민은 킥오프 7분 만에 다비드 브레칼로의 자책골을 유도하며 예열하더니 이후 특급 도우미로 변신했다. 전반 20분 하프라인 윗선에서 전방으로 전진 패스를 찔러줬고, 이를 침투하던 부앙가가 일대일 찬스를 맞아 침착하게 마무리했다.

기세를 올려 손흥민은 전반 23분 하프라인 아래에서 전진 패스를 찔러줬고, 이번에도 쇄도하던 부앙가가 페널티 박스 안으로 파고든 후 골망을 갈랐다. 8분 뒤엔 페널티 아크서클에서 부앙가와 원투 패스를 주고받았고, 이후 부앙가가 골네트를 흔들었다. 전반 39분엔 페널티 박스 안 오른쪽 측면으로 침투한 후 컷백을 내줘 세르지 팔렌시아의 쐐기골을 도왔다.

이후 후반 13분 팬들의 기립박수를 받으며 다비드 마르티네스와 교체됐다. 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 그는 58분을 소화하는 동안 4도움을 비롯해 키패스 5회, 슈팅 4회, 유효슈팅 1회, 드리블 돌파 성공 3회, 인터셉트 1회, 볼 리버커리 4회, 지상볼 경합 승리 4회, 피파울 1회 등을 기록했다. 평점 9.8점으로 최고점을 받았다.

MLS 사무국은 “손흥민은 올해 모든 대회를 통틀어 10도움을 기록 중”이라며 “명목상 그는 최전방 공격수로 출전하고 있지만 득점보다는 도움에 더 집중하는 모습을 보여주고 있다”고 활약상을 조명했다.

마크 도스 산토스 로스앤젤레스 FC 감독은 “손흥민은 팀에 정말 큰 도움이 되고 있다”며 “(최전방 공격수로 나선다고 해서) 매번 득점해야 하는 건 아니다. 팀을 돕는 것이 중요하고, 그는 지금 그 역할을 훌륭히 해내고 있다. 그래서 나는 그를 다른 시각으로 바라보고 있다”고 칭찬했다.

그러면서 “전반전에 다섯 골에 모두 관여했다. 더 바랄 게 없다. 사람들이 그가 매 경기 5득점씩 할 거라고 생각한다면 그건 착각”이라며 “정말 팀에 헌신적이고 열심히 뛰어요. 저는 그를 전적으로 신뢰하고 있고, 전반전 활약은 정말 대단했다”고 엄지를 치켜세웠다.

한편, 손흥민의 4도움 그리고 부앙가의 해트트릭을 앞세운 로스앤젤레스 FC는 6대 0 대승과 함께 개막 6경기 무패(5승1무)를 이어갔다. 승점 16을 쌓은 로스앤젤레스 FC는 MLS 서부 콘퍼런스 선두 자리를 지켰다.