‘역동적인 발리슛’ 전북 이동준, 2~3월 K리그 이달의 골 수상

[골닷컴] 강동훈 기자 = 이동준(전북 현대)이 2026시즌 2~3월 K리그 이달의 골 수상자로 선정됐다. 동원F&B가 후원하는 이달의 골은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상이다. 수상자는 K리그 멤버십 어플리케이션 ‘Kick’을 통한 팬 투표로 결정되며, 팬들은 두 명의 후보를 대상으로 기간 내 1일 1회씩, 총 3회 참여할 수 있다.

14일 한국프로축구연맹에 따르면 2~3월 이달의 골은 K리그1 1~5라운드를 대상으로 했고, 후보에는 이동준과 조인정(제주 유나이티드)이 이름을 올렸다. 이동준은 1라운드 부천FC전에서 후반 9분 역동적인 발리슛을 골문 구석에 꽂아 넣었고, 조인정은 5라운드 강원FC전에서 전반 15분 강력한 왼발 중거리 골을 터뜨렸다.

‘Kick’ 팬 투표는 이달 9일부터 11일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 이동준이 5,991표(72.3%)를 얻어, 2,292표(27.7%)를 얻은 조인정을 제치고 2-3월 이달의 골을 차지했다. 수상자 이동준에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 올해도 이달의 골 수상자의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

한편, 동원F&B의 먹는샘물 브랜드 동원샘물은 경기도 연천군, 충북 괴산군, 음성군, 전북 완주군 청정지역 심층 암반수를 취수해 천연 미네랄이 풍부한 친환경 생수다. 동원F&B는 SNS을 통해 MZ세대와 소통하고 있으며 공병 경량화, 무라벨 도입 등 친환경 요소를 강화하는 ESG 경영에도 앞장서고 있다.