'역대급 빅 딜' 성사 위해 런던으로 향했다...'잉글랜드 최다 득점자' 노리는 사우디 왕자의 야심찬 계획

[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드 역사상 최다 득점자 해리 케인(32, 바이에른 뮌헨)의 사우디아라비아행 가능성이 제기됐다.





사우디아라비아 명문 알힐랄이 해리 케인 영입을 위한 본격적인 행보에 나섰다는 소식이다. 알힐랄의 테크니컬 디렉터 사이먼 프랜시스가 케인의 에이전트와 협상을 위해 직접 런던으로 출국했다는 소식이 전해지면서 이번 여름 이적 시장 최대 빅딜이 현실화될 가능성이 높아지고 있다.





사우디 스포츠 매체 '알미단 알리야디'는 22일(한국시간) 알힐랄의 테크니컬 디렉터가 케인의 에이전트 측과 협상 테이블에 앉기 위해 런던으로 향했다고 보도했다. 이번 미팅에서는 케인이 원하는 재정적 조건과 각종 요구사항을 파악하고, 이를 충족시켜 공식 계약으로 연결하는 것을 목표로 한다. 또한 케인이 현재 계약이 남아 있는 바이에른 뮌헨과의 이적 협상 방향도 이번 자리에서 논의될 예정이다.





케인은 현재 2027년 6월 30일까지 바이에른 뮌헨과 계약이 체결되어 있어, 알힐랄이 케인을 영입하려면 바이에른과의 협상도 함께 풀어야 하는 과제가 있다. 케인의 바이에른 합류 당시 이적료는 약 9,500만 유로(약 1,400억 원)에 달했고, 바이에른 입장에서도 쉽게 놓아줄 선수가 아니다.





케인의 바이에른 생활은 그야말로 눈부셨다. 2023년 여름 어린 시절부터 17년간 몸 담았던 토트넘을 떠나 분데스리가에 새 둥지를 튼 그는 147경기에서 146골 33어시스트라는 경이로운 기록을 남겼다. 분데스리가 2회 우승, 독일컵, 독일 슈퍼컵 등 4개의 공식 타이틀도 품에 안았다. 이번 북중미 월드컵에서도 잉글랜드를 이끌며 인상적인 활약을 펼친 케인은 32세의 나이에도 여전히 세계 최정상급 스트라이커로 군림하고 있다.





알힐랄이 케인 영입에 나선 배경에는 알왈리드 빈 탈랄 왕자의 구단 인수가 있다. 새 오너 체제에서 알힐랄은 '교체와 쇄신'을 기치로 내걸고 공격적인 이적 시장 행보를 이어가고 있다. 지난 시즌 컵대회 타이틀 하나만을 들어 올리는 데 그치며 실망스러운 성적을 남긴 알힐랄은 이번 여름을 대대적인 스쿼드 재건의 기회로 삼고 있다.





자국 내 영입에서는 이미 골키퍼 모하메드 알오와이스, 라이트백 모하메드 알사르누크, 윙어 및 공격형 미드필더 포지션에 사브리 달, 압둘라 알아나지, 나와프 알하바시를 차례로 영입하며 스쿼드를 보강했다. 타 리그에서의 영입도 가속화되고 있다. 복수의 현지 보도에 따르면 알힐랄은 월드컵에서 맹활약한 네덜란드 윙어 웨스트햄 소속 크리센시오 서머빌 영입도 유력하다.





현재 알힐랄의 이적 업무를 총괄하고 있는 프랜시스는 몇 주 안에 스코틀랜드 출신 스포팅 디렉터 리처드 휴스에게 바통을 넘길 예정이다. 케인 영입이 성사된다면 알힐랄의 이번 여름 이적 시장은 사우디 프로리그 역사상 가장 야심 찬 '빅 딜' 중 하나로 기록될 것이다.



