“여전히 큰 꿈 꿀 수 있는 위치 지켜” 마침내 무승 탈출한 화성FC, 플레이오프 진출 가능성 ↑

프로축구 화성FC가 경기 막판 집중력을 앞세워 반등의 발판을 마련했다.

화성FC는 지난 7일 김해종합운동장에서 열린 김해FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 원정경기에서 1대 0으로 승리했다. 승점 48(13승9무9패)을 쌓은 화성FC는 5위 부산 아이파크(승점 48)와 승점은 같으나 다득점에서 밀려 6위에 마킹했다. 7위 충남아산FC(승점 43)와 격차는 승점 5로 벌렸다.

전반은 팽팽한 탐색전으로 흘렀다. 화성FC는 점유율을 높이며 공간을 노렸고, 전반 27분 김병오가 슈팅을 때렸으나 공은 크로스바를 넘어갔다. 후반 5분에는 장민준의 헤더가 크로스바를 맞고 나오자 이래준이 골대를 향해 밀어 넣었으나, 비디오판독(VAR) 온필드리뷰 끝에 오프사이드가 선언됐다. 이후 후반 24분 페트로프를 투입하며 공격에 무게를 실었다.

결승골은 경기 종료 직전에 나왔다. 후반 추가시간 4분 페트로프가 페널티 박스 안에서 시도한 왼발 슈팅이 상대 수비 팔에 맞으면서 페널티킥(PK)이 선언됐고, 페트로프가 직접 성공시키며 9호 골을 기록했다. 골키퍼 김승건도 무실점으로 골문을 지키며 승리를 함께 만들었다.

다음 경기 GPC K리그2 10:00 HWA

화성FC 차두리 감독은 “반드시 승리해야 하는 경기였고, 어려운 경기가 될 것이라 예상했다. 선수들이 승리하겠다는 의지가 무엇보다 돋보인 경기였다. 모든 선수가 90분 동안 가진 것을 쏟아냈고, 그 의지가 결국 승리를 만들어냈다”고 선수단을 칭찬했다.

그러면서 “지난 5경기는 피로와 심리적 부담이 겹친 쉽지 않은 시기였다. 이번 승리로 우리는 여전히 큰 꿈을 꿀 수 있는 위치를 지키게 됐다. 휴식기 동안 선수들이 마음의 짐을 덜고 안정을 되찾는 데 집중해, 남은 경기를 잘 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.