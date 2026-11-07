'여전히 안갯속' 2위 다이렉트 승격, 수원FC-대구FC-서울E 나란히 30라운드 승리

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그2 2~4위가 나란히 승리하며 다이렉트 승격 가능성을 이어갔다. 1위 수원삼성은 8일 경기에서 승점 1점만 추가하면 승격을 확정한다.

29라운드까지 2위 수원FC와 3위 대구FC, 4위 서울 이랜드 FC가 30라운드에서 일제히 승리했다. 세 팀은 남은 2경기에서 다이렉트 승격 한 자리를 놓고 불꽃 튀는 경쟁을 벌이게 됐다.

수원FC는 7일 홈에서 열린 경남FC와 30라운드에서 3-0으로 승리했다. 전반전에만 김도윤과 이현용의 연속골로 승기를 잡은 수원FC는 후반 하정우의 추가골까지 더해 세 골 차 완승을 거뒀다. 이로써 2위 자리를 굳게 지킨 수원FC는 3위와 승점 3점 차를 유지하며 다이렉트 승격의 가장 유리한 고지를 점했다.

대구도 성남FC 원정에서 승리했다. 경기 내내 주도권을 잡고 공세를 펼친 대구는 득점 운이 따르지 않아 다소 고전했다. 그러나 후반 교체로 들어간 스트라이커 에드가가 후반 37분 세징야의 코너킥을 머리로 받아 넣으며 천금 같은 승점 3점을 안겼다. 경기가 잘 풀리지 않았지만 수 년 간 대구의 득점 공식이었던 세드가 콤비의 합작 골이 결정적인 순간 터지며 승격 싸움을 이어갈 수 있게 됐다.

서울 이랜드도 승리 행진에 가세했다. 30라운드 전남드래곤즈전에서 3-2 역전승을 거뒀다. 전반 14분 만에 정지용에게 선제골을 내준 서울 이랜드는 전반 41분과 후반 6분 에울레르의 연속 페널티킥 득점으로 경기를 뒤집었다. 후반 26분에도 박재용이 한 골을 추가한 서울 이랜드는 후반 39분 호세에게 만회골을 내줬지만 남은 시간을 잘 지키며 한 골 차 승리를 거뒀다. 이로써 서울 이랜드는 승점 57점으로 대구를 한 점 차로 따돌리며 3위를 마크했다.

세 팀은 올 시즌 남은 2경기에서 다이렉트 승격 자리를 놓고 경쟁하게 됐다. 1위 수원이 사실상 한 자리를 예약해 놓은 상황에서 수원FC와 서울 이랜드, 대구의 싸움이 막판까지 치열할 전망이다. 수원FC는 김포와 충북청주와 경기를 남겨두고 있고, 서울 이랜드는 충남아산과 경남, 대구는 김해와 천안과 경기가 남았다.

한편, 선두 수원은 8일 오후 2시에 열리는 용인FC와 30라운드 홈 경기에서 승격을 확정 지을 수 있다. 29경기를 치른 현재 승점 63점을 얻은 수원은 용인전에서 1점만 추가하면 3위 서울 이랜드보다 7점을 앞서게 돼 남은 2경기 결과와 관계 없이 2위를 확보하게 된다. 올 시즌 K리그2는 1위와 2위 두 팀이 다이렉트 승격을 하고, 3~6위 팀 간 플레이오프 최종 승자가 승격에 성공한다. 플레이오프 2위 팀은 K리그1 최하위 팀과 승강 플레이오프를 통해 승격에 도전할 수 있다.