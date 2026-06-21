여자 축구 최강자 가린다! 올해 첫선 보이는 W코리아컵, 23일 이천서 개막

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올해 첫선을 보이는 W코리아컵이 오는 23일 막을 올린다.

대한축구협회(KFA)는 대한민국 여자 축구의 저변 확대와 성장을 위해 올해부터 W코리아컵을 신설, 시범 운영에 돌입한다.

그동안 남자 축구에서는 코리아컵이 국내 최고의 팀을 가리는 무대로 자리매김한 것과 달리 여자 축구에서는 각급 성인 팀이 모두 참가하는 대회가 마련돼 있지 않았다. 이에 KFA는 W코리아컵을 신설해 올해 시범 운영을 바탕으로 향후 동호인 팀까지 참가 대상을 확대해 나갈 계획이다.

KFA와 경기도축구협회가 공동 주최하고 경기도가 후원하는 이번 대회는 경기도 이천시에서 개최된다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 총 15개 팀이 참가해 단판 토너먼트 방식으로 우승 팀을 가린다.

1라운드 7경기는 23일과 24일 양일간 이천종합운동장과 이천공설운동장에서 진행된다. 지난 시즌 WK리그 우승 팀인 화천KSPO는 2라운드부터 합류한다. 1라운드 모든 경기는 무료로 입장할 수 있다.

23일 오후 7시 이천종합운동장에서 열리는 수원FC 위민과 경주한수원WFC의 맞대결은 개막전으로 치러진다. 현장에는 SBS '골 때리는 그녀들' 출연진인 시은미, 박지안, 정예원이 한국 국가대표 출신 전가을 KFA 이사와 함께 방문한다. 여자 축구 동호인들과 페널티킥 대결 이벤트가 예정돼 있다.

2라운드는 8월 25일, 준결승은 10월 11일, 결승은 11월 21일 열린다. 우승 상금은 3천만 원, 준우승 상금은 1천만 원이다.

박일기 KFA 대회운영본부장은 "W코리아컵은 올해 처음 개최되는 만큼 아직 규모에서 부족한 면이 있다"면서도 "여자 축구 경기력 향상과 저변 확대라는 목표를 갖고 꾸준히 대회를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.