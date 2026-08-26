‘여자축구 최강 가린다’ W코리아컵 8강전 24·25일 개최

한국 여자축구 최강의 자리를 놓고 또다시 경쟁이 펼쳐진다. 24일과 25일 이천종합운동장에서 W코리아컵 8강전(2라운드)을 개최한다.

현재 2026 WK리그에서 1위와 2위를 다투고 있는 수원FC 위민과 화천 KSPO가 W코리아컵 초대 챔피언 타이틀로 향하는 외나무다리에서 격돌한다. 올해 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강에 올랐던 수원FC 위민과 지난해 WK리그 디펜딩 챔피언 화천 KSPO는 25일 오후 7시 이천종합운동장에서 맞붙는다.

한국 여자축구의 아이콘 지소연이 이끌고 있는 수원FC 위민은 올해 WK리그에서 화천 KSPO를 상대로 만나 2승1무를 기록할 정도로 강한 모습을 보여주고 있다. 하지만 화천 KSPO는 지난해 WK리그 우승팀 자격으로 2라운드에 직행한 만큼 결과는 쉽게 예측할 수 없다.

하루 앞선 24일에는 인천 현대제철과 상무여자축구단, 위덕대와 세종 스포츠토토의 경기가 진행된다. 1라운드에서 같은 대학팀인 대덕대를 물리치고 8강에 오른 위덕대와 세종 스포츠토토의 자존심 싸움도 흥미진진하다. 2024년 주요 전국대회 4관왕을 한 위덕대는 고려대와 함께 여자 대학축구 강호다. 연령별 국가대표 선수들을 지속적으로 배출해온 위덕대가 패기를 앞세워 ‘자이언트 킬링’에 성공할 지도 관심이다.

울산과학대와 서울 시청의 경기는 울산 과학대의 경기 포기로 서울시청이 부전승으로 4강에 진출하게 됐다. W코리아컵 2라운드 모든 경기는 유튜브 채널 KFATV_LIVE를 통해 전 경기 시청할 수 있다.

한편, 올해 시범 운영으로 진행되는 2026 W코리아컵은 대한축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최하고, 경기도가 재정 후원한다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가해 단판 토너먼트 형식으로 우승팀을 가리며, 우승 상금은 총 3000만 원이다.