[엘살바도르전] UCL 2연패→韓 축구 새 역사 쓴 이강인, 왜 홍명보호 핵심인지 증명한다…후반 17분 교체 투입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 축구의 새로운 역사를 쓴 이강인(25·파리 생제르맹)이 그라운드를 밟는다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 국가대표팀은 4일 오전 10시(이하 한국시간) 미국 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 친선경기에서 1-0으로 앞서고 있다. 현재 후반 17분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 김민재, 이태석, 이재성, 이기혁, 이동경, 조규성, 설영우, 이한범, 황희찬, 황인범이 나섰다.

이에 맞서는 엘살바도르는 마리오 곤살레스, 훌리오 시브리안, 루디 클라벨, 호르헤 크루스, 헤페르손 바야다레스, 마우리시오 세리토스, 크리스티안 마르티네스, 마르셀로 디아스, 디에고 플로레스, 나탄 오르다스, 스티벤 바스케스가 선발 출전했다.

한국이 후반 12분 이동경(울산 HD)의 프리킥 선제골로 앞서고 있는 가운데 7명을 교체했다. 후반 17~18분 이기혁(강원FC), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트 로테르담), 황희찬(울버햄튼 원더러스), 이재성(1. FSV 마인츠 05), 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다), 이동경, 조규성(미트윌란)을 불러들이고 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐), 박진섭(저장), 김진규(전북현대), 손흥민(로스앤젤레스 FC), 양현준(셀틱), 이강인, 백승호(버밍엄 시티), 오현규(베식타시 JK)를 투입했다.

이강인이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 사전 캠프 합류 이틀 만에 실전을 소화한다. 이강인은 PSG의 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 일정으로 인해 가장 늦게 대표팀에 가세했다. PSG는 지난달 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린 아스널과 2025/26 UCL 결승전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 4-3으로 승리했다.

당시 이강인은 대기 명단에 이름을 올렸지만 아쉽게도 교체 출전이 무산됐다. 그럼에도 이강인은 한국 최초로 두 차례 UCL 우승 기록을 세운 선수가 됐다. 이강인은 지난 시즌 UCL에서 선발로 그라운드를 밟지는 못했지만, 10경기(263분)에 나서 1도움을 올리며 PSG의 2연패에 힘을 보탰다.