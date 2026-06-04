[엘살바도르전] FIFA 랭킹 '100위' 거센 압박에 고전…여러 차례 위기 넘긴 홍명보호, 0-0으로 전반 종료

[골닷컴] 배웅기 기자 = 후반에는 확실한 비책이 필요하다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 4일 오전 10시(한국시간) 미국 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 친선경기에서 0-0으로 균형을 유지한 채 전반을 마쳤다.

경기 전 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 김민재, 이태석, 이재성, 이기혁, 이동경, 조규성, 설영우, 이한범, 황희찬, 황인범이 선발로 나섰다.

이에 맞서는 엘살바도르는 마리오 곤살레스, 훌리오 시브리안, 루디 클라벨, 호르헤 크루스, 헤페르손 바야다레스, 마우리시오 세리토스, 크리스티안 마르티네스, 마르셀로 디아스, 디에고 플로레스, 나탄 오르다스, 스티벤 바스케스가 선발 출전했다.

전반 초반부터 엘살바도르가 거센 압박으로 한국을 몰아붙였다. 전반 2분 이재성(1. FSV 마인츠 05)이 중원에서 볼을 소유하자 바스케스(CD 이라푸아토)와 오르다스(로스앤젤레스 FC)가 순간적인 압박으로 턴오버를 유도했지만 슛으로 연결하지는 못했다.

한국이 첫 슈팅을 기록했다. 전반 7분 황인범(페예노르트 로테르담)이 비교적 먼 거리에서 시도한 직접 프리킥이 곤잘레스(AD 산 카를로스)의 선방에 막혔다. 전반 10분에는 역습 상황에서 이태석(FK 아우스트리아 빈)의 박스 안 컷백이 클라벨(CD FAS)의 호수비에 막히며 탄식을 자아냈다.

엘살바도르가 한국의 뒷공간을 허물었다. 전반 19분 오르다스의 절묘한 스루패스에 이은 바야다레스(CD 무니시팔 리메뇨)의 문전 오른발 슛이 골대 오른쪽 옆 그물로 향했다. 전반 32분 한국 수비진과 2대 2 상황에서 바야다레스가 시도한 박스 안 컷백은 정확히 오르다스에게 가지 않았다.

이후 양 팀은 선제골을 위해 역습에 역습을 거듭했지만, 이렇다 할 장면을 연출하지 못한 채 하프타임에 돌입했다. 엘살바도르는 거센 압박으로 이재성-황인범의 중원을 제어하며 한국의 빌드업에 제동을 걸고 있다. 후반에는 홍명보 감독의 확실한 비책이 필요하다.