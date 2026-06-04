[엘살바도르전] ‘홍명보호 최종 모의고사’ 월드컵 때 어쩌려고? 답답한 전반전, ‘엘살바도르에 쩔쩔’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보호가 월드컵 전 최종 모의고사에서 쩔쩔매는 모습이 역력했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 4일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 치러진 엘살바도르와의 평가전 전반전을 0-0으로 마쳤다.

홍명보호의 최종 모의고사다. 대망의 월드컵을 앞두고 마지막으로 실전 감각을 다질 수 있는 절호의 기회다.

분위기는 좋았다. 직전 평가전에서 트리니다드토바고를 상대로 5-0 대승을 거뒀다. 특히, 옌스와 이기혁의 활용법을 발견하는 등 긍정적인 신호가 감지됐다.

홍명보호는 많은 기대 속에 엘살바도르를 만났다. 하지만, 전반 초반부터 패스 정확도가 떨어지면서 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

특히, 엘살바도르와의 경합에서 밀리는 양상을 보이면서 고개를 숙였다.

홍명보호는 엘살바도르 역습에 쩔쩔매는 모습이 역력했다. 순간적으로 침투하는 선수들을 막지 못해 아찔한 장면이 자주 연출되기도 했다.

황인범, 이재성을 중심으로 중원에서 활기를 보이면서 엘살바도르를 위협하기 위해 애를 썼지만, 소득은 없었다.

물론 70:30 비율로 점유율에서 우위를 점했지만, 상대 진영이 아닌 곳에서 볼 소유 시간이 너무 길었다.

월드컵에서는 더 강한 상대를 만나는데 본선 진출도 불발된 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위의 약체인 엘살바도르를 상대로 무기력했다.

홍명보호가 엘살바도르를 상대로 전반전에 보여줬던 모습은 최악이라고 해도 부족하지 않았을 정도로 보여준 것이 없었다.

사진=대한축구협회