[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인이 가장 번뜩였다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 4일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 치러진 엘살바도르와의 평가전에서 1-0으로 승리했다.

홍명보호는 월드컵을 앞두고 치른 2차례 평가전 일정을 마무리하고 본격적인 담금질에 돌입한다.

홍명보호의 최종 모의고사였다. 대망의 월드컵을 앞두고 마지막으로 실전 감각을 다질 수 있는 절호의 기회다.

분위기는 좋았다. 직전 평가전에서 트리니다드토바고를 상대로 5-0 대승을 거뒀다. 특히, 옌스와 이기혁의 활용법을 발견하는 등 긍정적인 신호가 감지됐다.

홍명보호는 많은 기대 속에 엘살바도르를 만났다. 하지만, 전반 초반부터 패스 정확도가 떨어지면서 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

특히, 엘살바도르와의 경합에서 밀리는 양상을 보이면서 고개를 숙였다.

홍명보호는 엘살바도르 역습에 쩔쩔매는 모습이 역력했다. 순간적으로 침투하는 선수들을 막지 못해 아찔한 장면이 자주 연출되기도 했다.

홍명보호의 경기력 변화는 이강인 투입 후 달라졌다. 후반 18분 교체를 통해 그라운드를 밟은 후 종횡무진 활약을 선보였다.

이강인은 엘살바도르 선수를 끌어들였고 특유의 탈압박 능력을 선보이면서 공격에 활기를 불어넣었다.

특히, 날카로운 패스를 통해 연계에 주력했고 순조로운 방향 전환을 통해 새로운 공격 루트를 제공했다.

이강인은 상황에 따라서는 날카로운 슈팅을 선보이면서 공격에서 팔색조 매력을 과시했다.

이강인은 월드컵 대표팀에 가장 늦게 합류했다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리스(UCL) 결승전 일정을 소화했기 때문이다.

이강인은 가장 늦게 합류했지만, 누구보다 팀에 필요한 부분이 무엇인지 알고 있었고 적재적소에서 존재감을 발휘하면서 홍명보호 핵심이라는 걸 증명했다.

이강인 투입 후 경기력이 확 살아났다는 것이 증명되면서 본인과 홍명보호를 위해서라도 월드컵에서의 역할이 중요해졌다.

사진=대한축구협회