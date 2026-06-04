[엘살바도르전] ‘결승골’ 이동경 “많이 응원해 주신다면 국민들에게 큰 기쁨 드리겠다”

승리를 견인한 이동경(28·울산 HD)이 팬들에게 많은 응원을 부탁했다.

이동경은 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 A매치 평가전에서 선발 출전했다. 그는 2선 오른쪽 중앙 공격형 미드필더로 나서 조규성, 황희찬과 함께 공격을 이끌었다.

공격 상황에서 특유의 날카로운 왼발을 앞세워 기회를 만들던 이동경은 후반 12분 선제골을 뽑아냈다. 페널티 아크서클 오른쪽 부근에서 프리킥 찬스를 맞아 키커로 나선 그는 정교한 왼발 슈팅으로 골네트를 갈랐다. 이 골은 결승골이 되면서 이동경은 승리의 주역이 됐다.

이동경은 “월드컵을 앞두고 마지막 평가전에서 승리를 거둬서 좋게 생각한다”며 “선수들이 경기 텀이 짧은 힘든 상황에서도 결과를 가져오면서 준비를 잘 마쳤다고”고 소감을 전했다. 득점 장면에 대해선 “수비벽 사이 조금의 틈을 보고 있었다. 그쪽으로 자신 있게 차자고 생각했는데, 그쪽으로 볼이 잘 가서 득점으로 이어졌다”고 했다.

2026 북중미 월드컵 개막까지 8일밖에 남지 않은 가운데 이동경은 “월드컵을 앞두고 준비를 잘해서 좋은 결과를 내야 하는 상황”이라며 “많이 응원해 주신다면 국민들에게 큰 기쁨 드릴 수 있도록 하겠다”고 힘주어 말했다.